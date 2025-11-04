После атаки на Туапсе в море образовалось пятно нефти длиной 3,6 км – Би-Би-Си

Служба новостей Би-Би-Си 3 ноября объявила о том, что в Черное море в районе туапсинского порта вылилось большое количество нефти. Журналисты британского издания утверждают, что на спутниковом снимке Туапсе, сделанном 2 ноября, видно черное пятно, которое протянулось на 3,6 километра от юго-восточного нефтеналивного терминала.

Напомним: утром 2 ноября оперштаб Краснодарского края заявил, что обломки украинского беспилотника упали на иностранный танкер, пришвартованный к нефтеналивному терминалу. Это привело к пожару на корабле и разрушениям в городе — в частности, в здании железнодорожного вокзала Туапсе выбило стекла.