После атаки на Туапсе в море образовалось пятно нефти длиной 3,6 км – Би-Би-Си

  Спутниковый снимок моря возле Туапсе 2 ноября 2025 г.
    Спутниковый снимок моря возле Туапсе 2 ноября 2025 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале BBC News, T.me/BBCWorldoffl

Журналисты Би-Би-Си утверждают, что обнаружили в туапсинском порту масштабную утечку нефтепродуктов

Служба новостей Би-Би-Си 3 ноября объявила о том, что в Черное море в районе туапсинского порта вылилось большое количество нефти. Журналисты британского издания утверждают, что на спутниковом снимке Туапсе, сделанном 2 ноября, видно черное пятно, которое протянулось на 3,6 километра от юго-восточного нефтеналивного терминала.

Напомним: утром 2 ноября оперштаб Краснодарского края заявил, что обломки украинского беспилотника упали на иностранный танкер, пришвартованный к нефтеналивному терминалу. Это привело к пожару на корабле и разрушениям в городе — в частности, в здании железнодорожного вокзала Туапсе выбило стекла.

Также несколькими днями ранее ученые Южного федерального университета заявили, что Черное море по их оценкам сейчас самое чистое за последние 18 лет. А власти Краснодарского края с 3 ноября запретили электромобилям ездить по Крымскому мосту.

