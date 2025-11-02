В Туапсе обломки дрона упали на танкер и нефтеналивной терминал

В Краснодарском крае в результате падения обломков дрона в порту Туапсе загорелся нефтеналивной танкер

2 ноября оперативный штуб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе обломки БПЛА упали на нефтеналивной танкер. Это привело к повреждению палубной надстройки и возникновению пожара на борту. Членов экипажа танкера эвакуировали.

Кроме того, повреждения получили строения и инфраструктура нефтеналивного терминала. Также было повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообищили в Министерстве обороны, за ночь над территорией Краснодарского края перехватили 32 беспилотника.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА.

