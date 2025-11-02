В Туапсе обломки дрона упали на танкер и нефтеналивной терминал
В Краснодарском крае в результате падения обломков дрона в порту Туапсе загорелся нефтеналивной танкер
2 ноября оперативный штуб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе обломки БПЛА упали на нефтеналивной танкер. Это привело к повреждению палубной надстройки и возникновению пожара на борту. Членов экипажа танкера эвакуировали.
Кроме того, повреждения получили строения и инфраструктура нефтеналивного терминала. Также было повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Как сообищили в Министерстве обороны, за ночь над территорией Краснодарского края перехватили 32 беспилотника.
