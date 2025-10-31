Власти Кубани запретили электромобилям ездить по Крымскому мосту
Власти Краснодарского края ввели запрет на проезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридов
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что с 3 ноября будет действовать запрет на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) .
Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, электромобили смогут проехать по сухопутному маршруту от Таганрога до Джанкоя.
30 октября модератор телеграм-канала «Ситуация на Крымском мосту» Олег Володин заявил, что ограничения связаны с попытками провозить в батареях таких автомобилей взрывчатку. По его словам, сканеры на пунктах досмотра не всегда «просвечивают» потенциально опасные устройства.
Напомним, что в октябре 2022 года запретили въезд на Крымский мост для грузовиков. Правила начали ужесточать после подрыва моста.
Как писали Юга.ру, в августе на Крымском мосту со стороны Краснодарского края ввели новые правила проезда.