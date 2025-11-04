В ноябре в российских школах вместо звонков будут звучать патриотические песни

Минпросвещения РФ выпустило рекомендацию до конца месяца сопровождать школьные перемены современными песнями в честь Дня народного единства

Министерство просвещения России объявило о том, что на протяжении всего ноября в школах по всей стране рекомендуется включать «современные патриотические песни, объединенные темой общих ценностей».

Это продолжение начатого год назад проекта «Мелодии вместо звонков». К примеру, в сентябре в школах рекомендовали включать песни «Первоклашки», «Солнечный свет», «Моя столица», «Шаг вперед», «Азбука»; в октябре — популярные композиции современных российских авторов с акцентом на День учителя и осенние музыкальные даты.

Ноябрьский список рекомендованных песен выглядит так:

«Братья мои» Жанны Гореловой;

«Матушка Россия» Ольги Семеновой;

«Милая Россия» в исполнении хора «Великан»;

«Мы едины! Непобедимые!» в исполнении Надежды Шальневой и Льва Кочетова;

«Флаг моего государства» Дениса Майданова.

«Ноябрьский список композиций проекта «Мелодии вместо звонков» поможет учащимся обсудить на переменах темы общности, единства страны и любви к Родине, что позволит укрепить доверие в классе и сделать школьную атмосферу еще дружнее», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

