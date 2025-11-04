В ноябре в российских школах вместо звонков будут звучать патриотические песни

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • День государственного флага в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    День государственного флага в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минпросвещения РФ выпустило рекомендацию до конца месяца сопровождать школьные перемены современными песнями в честь Дня народного единства

Министерство просвещения России объявило о том, что на протяжении всего ноября в школах по всей стране рекомендуется включать «современные патриотические песни, объединенные темой общих ценностей».

Это продолжение начатого год назад проекта «Мелодии вместо звонков». К примеру, в сентябре в школах рекомендовали включать песни «Первоклашки», «Солнечный свет», «Моя столица», «Шаг вперед», «Азбука»; в октябре — популярные композиции современных российских авторов с акцентом на День учителя и осенние музыкальные даты.

Ноябрьский список рекомендованных песен выглядит так:
«Братья мои» Жанны Гореловой;
«Матушка Россия» Ольги Семеновой;
«Милая Россия» в исполнении хора «Великан»;
«Мы едины! Непобедимые!» в исполнении Надежды Шальневой и Льва Кочетова;
«Флаг моего государства» Дениса Майданова.

«Ноябрьский список композиций проекта «Мелодии вместо звонков» поможет учащимся обсудить на переменах темы общности, единства страны и любви к Родине, что позволит укрепить доверие в классе и сделать школьную атмосферу еще дружнее», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

Ранее Юга писали о том, что власти Новороссийска обсуждают идею бесплатно использовать труд студентов городских вузов.

Министерство просвещения России Музыка Образование Школа Школьники

Новости

Генпрокурор потребовал лишить мандата Госдумы бывшего вице-губернатора Краснодарского края
В ноябре в российских школах вместо звонков будут звучать патриотические песни
В ЮФО и СКФО сложнее всего платить ипотеку – РИА Новости
Перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака»
В центре Краснодара 4 ноября перекроют улицу Гоголя
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате

Лента новостей

Дьявол из тыквы
31 октября, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте