В школах Краснодарского края будут включать классическую музыку вместо звонка

5 ноября пресс-служба Минпросвещения России сообщила , что в школах страны запустили проект «Музыка вместо звонков». Теперь вместо традиционных звонков в образовательных учреждениях будут звучать фрагменты популярных мелодий и классических произведений.

«Проект направлен на воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны. Проект расширит знания школьников о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями», — рассказали в пресс-службе.



Мелодии звонков каждого месяца учебного года запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов РФ.

В декабре 2024 года школьные звонки заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского.

С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».



1 декабря глава Ейского района Роман Бублик сообщил в своем телеграм-канале, что в местных школах начали этот эксперимент.