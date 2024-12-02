В школах Краснодарского края будут включать классическую музыку вместо звонка

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Минпросвещения России запустил в школах страны проект «Музыка вместо звонков»

5 ноября пресс-служба Минпросвещения России сообщила, что в школах страны запустили проект «Музыка вместо звонков». Теперь вместо традиционных звонков в образовательных учреждениях будут звучать фрагменты популярных мелодий и классических произведений. 

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«Проект направлен на воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны. Проект расширит знания школьников о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями», — рассказали в пресс-службе.

Мелодии звонков каждого месяца учебного года запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов РФ.

В декабре 2024 года школьные звонки заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского.

С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

1 декабря глава Ейского района Роман Бублик сообщил в своем телеграм-канале, что в местных школах начали этот эксперимент.

Как писали Юга.ру, школьники Краснодара могут бесплатно передвигаться на восьми городских маршрутках.

Ейский район Искусство Министерство просвещения России Музыка Образование Школа Школьники

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