В пригороде Анапы при падении обломков БПЛА пострадала женщина

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что вечером 21 июня, в 20:25, в городе завыли сирены из-за угрозы атаки БПЛА. По данным оперштаба Краснодарского края, в поселке Супсех фрагменты беспилотника упали на территории частного сектора. В результате пострадал один человек.



Как стало известно, осколочные ранения получила 58-летняя местная жительница. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась — женщину направили на амбулаторное лечение.