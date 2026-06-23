В пригороде Анапы при падении обломков БПЛА пострадала женщина
Из-за падения обломков беспилотников в поселке Супсех 58-летняя женщина получила ранения, повреждены девять частных домов
Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что вечером 21 июня, в 20:25, в городе завыли сирены из-за угрозы атаки БПЛА. По данным оперштаба Краснодарского края, в поселке Супсех фрагменты беспилотника упали на территории частного сектора. В результате пострадал один человек.
Как стало известно, осколочные ранения получила 58-летняя местная жительница. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась — женщину направили на амбулаторное лечение.
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Также обломки сбитых дронов повредили дома. На данный момент ущерб зафиксировали по девяти адресам: выбиты стекла, повреждены кровли и заборы.
22 июня около 8:00 в Анапе продолжала звучать сирена. Режим беспилотной опасности на курорте отменили в 9:04.
Как писали Юга.ру, 21 июня в результате атаки на Керчь погибли четыре человека, еще 28 пострадали.
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