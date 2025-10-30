Власти Новороссийска хотят обязать студентов бесплатно убирать улицы, дворы и пляжи

В Новороссийске предложили закрепить за вузами и ссузами городские территории для уборки. В соцсетях инициативу раскритиковали

29 октября исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров в своем телеграм-канале сообщил, что студентов хотят обязать проводить бесплатные уборки улиц. Инициатива обсуждалась на совещании по санитарному состоянию города. По данным чиновника, юристы должны будут оценить основы такого взаимодействия с вузами и ссузами. В дальнейшем власти определят, какие территории будут закреплены за конкретными образовательными учреждениями. «Управление по работе с населением наладит совместную работу ТОС и студенческих отрядов», — заявил Бегляров. По его словам, студенты будут убирать улицы, дворы и парки. Отдельное внимание уделят пляжам — контрольно-ревизионное управление проверит, как арендаторы исполняют обязанности по уборке и составят протоколы.

Жители Новороссийска пожаловались на загрязнение реки Озерейки: Власти ответили, что вода людям кажется мутной из-за «психологических особенностей»

Инициатива вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Пользователи выразили недовольство: «То есть теперь дворы, парки и улицы будут убирать и мести студенты на безвозмездной основе? Удобно, правда? А самое главное — как выгодно! Нет, я не против общественно-полезного труда, мы тоже учась в школе следили за территорией школьного двора. Тогда территорию около Советов, 18 закрепите за местными властями. Покажите пример, пожалуйста, молодежи». «Дворников нанимайте и за каждым закрепляйте район, с какого перепуга студенты должны бесплатно вашу работу выполнять? И ТОСы, это в смысле жители районов сами пусть убираются на своих улицах? Не пробовали бизнес напрячь на уборку прилегающей территории, обязать урны установить?» «Нанимайте дворников и им зарплату повышайте! В дворники многие не идут работать,так как зарплата копеечная, на такую зарплату дворника невозможно прожить у нас в Новороссийске. А теперь вы хотите сделать из студентов бесплатную рабочую силу? С какого перепуга студенты должны будут убирать территории за пределами колледжа за бесплатно?!» «То есть дети должны порядок в парках наводить? А подконтрольная администрации города коммунальная служба чем занимается?»