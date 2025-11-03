В центре Краснодара 4 ноября перекроют улицу Гоголя

Краснодарский край

  • Вид на улицу Гоголя с Красноармейской в сторону Красной © Скриншот сайта maps.google.com
Два квартала улицы Гоголя в центре Краснодара будут закрыты для проезда в День народного единства

В центре Краснодара 4 ноября с 6:00 до 16:00 закроют движение по улице Гоголя на отрезке от Красноармейской до Рашпилевской — об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам чиновников, эти ограничения «связаны с проведением краевого торжественного мероприятия».

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учётом изменений», — говорится в пресс-релизе.

Несколькими днями ранее пресс-служба краснодарской мэрии объявила о начале капитального ремонта Сенного рынка.

