В центре Краснодара 4 ноября перекроют улицу Гоголя
Два квартала улицы Гоголя в центре Краснодара будут закрыты для проезда в День народного единства
В центре Краснодара 4 ноября с 6:00 до 16:00 закроют движение по улице Гоголя на отрезке от Красноармейской до Рашпилевской — об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам чиновников, эти ограничения «связаны с проведением краевого торжественного мероприятия».
«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учётом изменений», — говорится в пресс-релизе.
