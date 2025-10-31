В Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого

Ремонт Сенного рынка в Краснодаре обещают завершить в конце 2027 года. На время работ торговые точки закрывать не будут

31 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о начале капремонта Сенного рынка. Работы обещают завершить до четвертого квартала 2027 года. Отмечается, что во время строительства торговые точки закрывать не будут.



По данным администрации рынка, проект реконструкции предусматривает ремонт кровли, фасадов, витражного остекления и усовершенствование инженерных систем. Специалисты заменят торговые холодильники, обновят вентиляцию и кондиционеры. Также установят новые витрины.



Прилегающую территорию тоже благоустроят и озеленят, а парковку реорганизуют.

Что еще известно о капремонте? внутренний дизайн будет лаконичным;

сохранят исторический стеклянный купол;

торговые ряды распределят по группам продукции;

мясной отдел перенесут на первый этаж, а рыбный полностью обновят;

на втором этаже организуют детскую зону;

создадут зоны для производства продуктов и бытовых услуг (ателье, химчистка);

на территории появятся фудкорты;

увеличится время работы рынка, примерно до 20:00-21:00. Все рабочие места власти пообещали сохранить.



Жители Краснодара отреагировали на новость о капремонте Сенного рынка в соцсетях и сравнили его будущий облик со стадионом Галицкого.

© Скриншот сайта мэрии Краснодара krd.ru

Напомним, в августе мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что у Сенного рынка сменился собственник, который планирует преобразить территорию. По словам продавцов, рынок купил тот же застройщик, который приобрел барахолку на улице Путевой. По другой версии, новый собственник Сенного — это владелец Даниловского рынка в Москве.