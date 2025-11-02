В кинотеатре Краснодара целую неделю будут показывать аниме

Откроется фестиваль 3 ноября картиной «Призрак в доспехах» (18+) Мамору Осии («Полиция будущего», «Небесные псы», «Авалон»). В 2029 году киборги стали обычным явлением и спокойно соседствуют с обычными людьми. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания.

4 ноября можно будет посмотреть ​ «Призрак в доспехах 2. Невинность» (18+) Мамору Осии. В 2032 году различие между людьми и машинами полностью стирается до основания. Киборг-агент Бато и его человек-напарник Тогуса отправляются в путешествие по технологической антиутопии, чтобы раскрыть серию жестоких убийств.

5 ноября в кино покажут аниме «Акира» (18+) Кацухиро Отомо («Стимбой», «Спригган», «Воспоминания о будущем»). После Третьей мировой войны мегаполис Нео-Токио погряз в насилии, протестах и религиозных культах. Байкер-подросток Тэцуо внезапно обретает сверхъестественные способности, угрожающие всему городу.

6 ноября фестиваль продолжится лентой «Гачиакута» (18+) Фумихико Суганума («Безоблачное завтра»). Мальчик Рудо живет в городских трущобах города. Однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к изгнанию в Бездну. Туда богачи сбрасывают весь свой мусор.

7 ноября в кино покажут «За облаками» (18+) Макото Синкай («Твоё имя», «Дитя погоды», «Сад изящных слов»). После войны Япония оказалась разделена между СССР и США. На американской стороне двое друзей-подростков, Хироки и Такуя, мечтают починить старый самолет и добраться до загадочной башни, возвышающейся на северном горизонте.

8 ноября можно посмотреть сразу два фильма. «Письмо для Момо» (12+) Хироюки Окиура («Ковбой Бибоп») рассказывает о девочке Момо, которая заводит дружбу с древними духами.

В ленте «Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» (6+) Синскэ Сато («Царство», «Алиса в Пограничье») старшеклассница Харука проникает в параллельный мир, где хранятся пропавшие вещи людей.

9 ноября в кинотеатре тоже покажут два аниме. В ленте «Мальчик и птица» (16+) Хаяо Миядзаки («Унесенные призраками», «Ходячий замок») Махито встречает серую цаплю и вместе с ней отправляется в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны.

Картина «Хаяо Миядзаки и Птица» (16+) Каку Аракава («Бесконечный человек: Хаяо Миядзаки») рассказывает, как культовый японский режиссер создавал свое главное творение.

Все показы пройдут в кинотеатре «Монитор СБС». Подробности уточняйте у организаторов.