«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?» Вышел трейлер нового «Крика»
В сети появился первый трейлер седьмой части хоррор-франшизы «Крик» (18+)
Студия Paramount выпустила первый трейлер седьмой части культовой хоррор-франшизы «Крик». Ролик начинается с классического звонка от маньяка: «Привет, Сидни. Соскучилась по мне?»
Действие картины развернется в тихом городке, в котором решила поселиться героиня предыдущий лент Сидни Прескотт. Там ее и находит психопат в маске. Он утверждает, что его главной целью является не сама Сидни, а ее дочь Тейтум.
Фильм снял Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Роли исполнили Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг, Кортни Кокс, Мэттью Лиллард, Маккенна Грейс, Селеста О`Коннор.
Продолжение выйдет в прокат 27 февраля 2026 года. Ожидается, что седьмая часть станет последней.
Как писали Юга.ру, компания «НМГ Кинопрокат» поделилась коротким роликом фильма «Елки 12». Лента выйдет в прокат 18 декабря.