«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?» Вышел трейлер нового «Крика»

В сети появился первый трейлер седьмой части хоррор-франшизы «Крик» (18+)

Студия Paramount выпустила первый трейлер седьмой части культовой хоррор-франшизы «Крик». Ролик начинается с классического звонка от маньяка: «Привет, Сидни. Соскучилась по мне?»

Действие картины развернется в тихом городке, в котором решила поселиться героиня предыдущий лент Сидни Прескотт. Там ее и находит психопат в маске. Он утверждает, что его главной целью является не сама Сидни, а ее дочь Тейтум.