«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?» Вышел трейлер нового «Крика»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Крик 7» © Скриншот видео с Rutube-канала «Movie Release»
    Кадр из трейлера к фильму «Крик 7» © Скриншот видео с Rutube-канала «Movie Release»

В сети появился первый трейлер седьмой части хоррор-франшизы «Крик» (18+)

Студия Paramount выпустила первый трейлер седьмой части культовой хоррор-франшизы «Крик». Ролик начинается с классического звонка от маньяка: «Привет, Сидни. Соскучилась по мне?»

Действие картины развернется в тихом городке, в котором решила поселиться героиня предыдущий лент Сидни Прескотт. Там ее и находит психопат в маске. Он утверждает, что его главной целью является не сама Сидни, а ее дочь Тейтум.

Читайте также:

Фильм снял Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Роли исполнили Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг, Кортни Кокс, Мэттью Лиллард, Маккенна Грейс, Селеста О`Коннор.

Продолжение выйдет в прокат 27 февраля 2026 года. Ожидается, что седьмая часть станет последней.

Как писали Юга.ру, компания «НМГ Кинопрокат» поделилась коротким роликом фильма «Елки 12». Лента выйдет в прокат 18 декабря.

Кино Кинопрокат

Новости

В кинотеатре Краснодара целую неделю будут показывать аниме
В Туапсе обломки дрона упали на танкер и нефтеналивной терминал
«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?» Вышел трейлер нового «Крика»
В Курганинске двенадцатилетнему Косте Ткаченко необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?
В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом
В Краснодаре пройдет крупнейшая конференция по продвижению сайтов в поисковых системах

Лента новостей

Дьявол из тыквы
31 октября, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте