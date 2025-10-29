Вышел первый трейлер фильма «Елки 12». Когда покажут в кино?

К своей роли дяди Юры вернется Дмитрий Нагиев. По сюжету у него появилась новая девушка, которую он почему-то прячет от друзей.

Компания «НМГ Кинопрокат» поделилась коротким роликом фильма «Елки 12». По традиции это будет антология с несколькими главными героями и сюжетными линиями.

9-летний Ваня из Кирова в канун Нового года узнает, что его родители разводятся. Чтобы предотвратить расставание, мальчик отправляется в Великий Устюг, чтобы найти Деда Мороза и попросить его о чуде.

Также в новой части снялись Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Дмитрий Журавлев, Маш Милаш, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.

Премьера фильма состоится 18 декабря.