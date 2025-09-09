Сроки реконструкции цирка в Краснодаре снова перенесли. Работы планируют завершить в 2029 году

Краснодарский цирк планируют открыть только в 2029 году. Раньше речь шла о 2026-м

5 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о внесении изменений в некоторые правовые акты. Одно из них касается реконструкции здания цирка. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. На реконструкцию потратят больше 1,7 млрд рублей.

Сохранят мозаику и высадят деревья: Как будет выглядеть новое здание цирка в Краснодаре и территория вокруг

Согласно постановлению, в 2025 год власти собираются израсходовать 102,6 млн рублей, в 2026-м — 22,3 млн рублей, в 2027-м затрат на цирк не предусмотрено, в 2028-м — 440 млн рублей, в 2029-м — 1 млрд 100 млн рублей. Это при том, что проектная документация основного этапа реконструкции до сих пор не прошла госэкспертизу. Уточняется, что зал цирка будет рассчитан на 2 тыс. 100 мест.

Напомним, в 2013 году здание Краснодарского цирка передали в собственность властям региона, которые оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли. Только 10 лет спустя цирк все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили всего в 65 млн рублей. Закончить работы хотели к концу 2023 года, однако подрядчик сорвал сроки. Позже нашелся другой подрядчик — ООО «Архитектурное наследие». Он запланировал начать реконструкцию во второй половине 2024 года. Согласно новому проекту, основную часть здания цирка снесут, а на том же месте построят новый объект. Ремонт обещали завершить до 2026 года.