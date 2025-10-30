Краснодарский «Магнит» вошел в десятку крупнейших компаний России по выручке

По итогам 2024 года «Магнит» стал одной из десяти компаний-лидеров по выручке в РФ

30 октября портал РБК представил рейтинг крупнейших российских компаний по выручке. Лидером стал «Газпром». За 2024 год выручка энергетического монополиста составила 10 трлн 714,7 млрд рублей. Чистая прибыть — 1 трлн 218,5 млрд рублей. На второй строчке расположилась «Роснефть» — 10 трлн 139 млрд и 1 трлн 84 млрд рублей соответственно. Следом идут Сбербанк (9 трлн 409,3 млр рублей и 1 трлн 581,6 млрд рублей), «Лукойл» (6 трлн 706,8 млрд рублей и 848,5 млрд рублей), ВТБ (4 трлн 746,2 млрд рублей и 535,3 млрд рублей), Х5 (3 трлн 908 млрд рублей и 103,3 млрд рублей), «РЖД» (3 трлн 296,3 млрд рублей и 44,5 млрд рублей), «Росатом» (3 трлн 87,7 млр рублей).

На девятой позиции оказалась краснодарская компания «Магнит». Выручка по итогам 2024 года составила 3 трлн 43,4 млрд рублей, чистая прибыль — 44,1 млрд рублей. Ранее ритейлер «Магнит» занял 48 строчку списка Forbes по чистой прибыли с показателем 44,3 млрд рублей. Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий. В 2018 году он продал 29,1% акций ВТБ и покинул фирму.