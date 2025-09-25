Две зарегистрированные в Краснодарском крае компании вошли в список Forbes по чистой прибыли за 2024 год
Две кубанские компании вошли в список самых прибыльных по версии Forbes
25 сентября Forbes опубликовал список из 100 российских компаний с самой большой чистой прибылью по итогам 2024 года. Его возглавил Сбер с показателем 1 трлн 580,3 млрд рублей.
Также в первую десятку вошли «Роснефть» (1 трлн 341 млрд рублей) ,«Газпром» (1 трлн 318,7 млрд рублей), «Сургутнефтегаз» (923,3 млрд рублей), «Лукойл» (851,5 млрд рублей), ВТБ (551,4 млрд рублей), «Новатэк» (500,2 млрд рублей), «Атомэнергопром» (351,4 млрд рублей), «Татнефть» (308,9 млрд рублей), «Полюс» (305,5 млрд рублей).
«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» занял 24 место в рейтинге. Компания получила чистую прибыль в размере 89,1 млрд рублей по итогам 2024 года. Это международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и других добывающих компаний.
Краснодарский ритейлер «Магнит» занял 48 строчку с показателем 44,3 млрд рублей. Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий. В 2018 году он продал 29,1% акций ВТБ и покинул фирму.
В июне стало известно, что «Лента» собирается выкупить гипермаркеты «Магнита».
В августе «Магнит» выкупил контрольный пакет акций «Азбуки вкуса». Антимонопольная служба одобрила сделку.
Как писали Юга.ру, компания Wildberries купила крупнейший аэропорт Ингушетии.