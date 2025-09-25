Две зарегистрированные в Краснодарском крае компании вошли в список Forbes по чистой прибыли за 2024 год

Две кубанские компании вошли в список самых прибыльных по версии Forbes

25 сентября Forbes опубликовал список из 100 российских компаний с самой большой чистой прибылью по итогам 2024 года. Его возглавил Сбер с показателем 1 трлн 580,3 млрд рублей.

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» занял 24 место в рейтинге. Компания получила чистую прибыль в размере 89,1 млрд рублей по итогам 2024 года. Это международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и других добывающих компаний.

Краснодарский ритейлер «Магнит» занял 48 строчку с показателем 44,3 млрд рублей. Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий. В 2018 году он продал 29,1% акций ВТБ и покинул фирму.

В июне стало известно, что «Лента» собирается выкупить гипермаркеты «Магнита».

В августе «Магнит» выкупил контрольный пакет акций «Азбуки вкуса». Антимонопольная служба одобрила сделку.