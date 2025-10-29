В Молодежном театре Краснодара пройдет «Ночь искусств». Программу посвятили Чехову

Молодежный театр приглашает 3 ноября на «Ночь искусств». Узнали программу (12+)

Краснодарский Молодежный театр анонсировал на 3 ноября программу «Ночи искусств». Она будет посвящена классику мировой литературы Антону Чехову. «Можно почувствовать атмосферу чеховских спектаклей, узнать секреты драматурга, посмеяться вместе над сюжетами рассказов Антона Павловича, услышать загадочное стихотворение, найденное после смерти писателя», — рассказали организаторы.

Читайте также: В Краснодаре покажут 120 произведений Анри Матисса

Артисты Молодежки расскажут о театральной жизни и исполнят песни. «Самые смелые и талантливые зрители смогут принять участие в мировой премьере или, объединившись, воссоздать истинный дух пьесы А. П. Чехова», — добавили в пресс-службе театра. Начало программы 3 ноября в 18:00 на улице Седина, 28. Вход по предварительной записи в кассе театра.

© Фото Марины Богдан

© Фото Марины Богдан

© Фото Марины Богдан

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 и 4 ноября. Она дает возможность всем желающим бесплатно посетить выставки, мастер-классы, концерты и спектакли. В этом году мероприятия акции приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».