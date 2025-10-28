В Краснодаре покажут 120 произведений Анри Матисса

В Краснодаре с 30 октября можно оценить литографии французского живописца Анри Матисса (12+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 30 октября открытие выставки «Анри Матисс. Взгляд». Посетители смогут увидеть порядка 120 литографий в сопровождении текстов из статей, книг, писем и размышлений известного французского живописца.

«Творчество художника невозможно охарактеризовать в рамках какого-либо отдельного направления, поскольку он постоянно выходил за любые ограничивающие его рамки. Жители и гости города смогут в полной мере насладиться работами, отражающими долгий жизненный и творческий путь художника», — рассказали организаторы.

Анри Матисс — один из главных европейских художников периода модернизма и один из основоположников и ведущих представителей фовизма. Вошел в историю искусства своим стремлением передачи эмоций через форму и цвет.

Наследие Анри Матисса огромно и многогранно. Включает не только знаменитые живописные работы, но и значительный вклад в скульптуру, графику, книжную иллюстрацию и декоративное искусство, в том числе уникальные вырезки из бумаги и витражи. В честь Матисса назвали кратер на Меркурии.

Выставка будет работать до 14 декабря на улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Фелицына работает выставка сокровищ древних кочевников.

