В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «Мертвые души»

В Краснодаре можно будет увидеть театральную интерпретацию поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 ноября показ спектакля «Мертвые души» в постановке Московского драматического театра. В основе лежит одноименная поэма Николая Гоголя.

Первый том поэмы «Мертвые души» Николай Гоголь выпустил в 1842 году. Книга рассказывает о похождениях бывшего коллежского советника Павла Чичикова, выдающего себя за помещика. Он приезжает в губернский город N, чтобы скупить умерших крестьян, которые по документам еще числятся живыми.

Постановка состоится 17 ноября в 19:00 на улице Братьев Дроздовых, 2. Стоимость билетов 1,5-4 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.