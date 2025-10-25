В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «Мертвые души»
В Краснодаре можно будет увидеть театральную интерпретацию поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» (12+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 ноября показ спектакля «Мертвые души» в постановке Московского драматического театра. В основе лежит одноименная поэма Николая Гоголя.
В спектакле играют Арарат Кещян («Универ». «Универ. Новая общага»), Сергей Пиоро («Универ. Новая общага». «След»), Антон Жижин («Патриот», «Модный синдикат»), Елена Головизина («След», «Универ. Молодые»), Александр Мартынов («Универ. Новая общага»).
Первый том поэмы «Мертвые души» Николай Гоголь выпустил в 1842 году. Книга рассказывает о похождениях бывшего коллежского советника Павла Чичикова, выдающего себя за помещика. Он приезжает в губернский город N, чтобы скупить умерших крестьян, которые по документам еще числятся живыми.
Постановка состоится 17 ноября в 19:00 на улице Братьев Дроздовых, 2. Стоимость билетов 1,5-4 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
