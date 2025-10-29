Аэропорт Сухума перешел на зимнее расписание. Самолеты будут летать только из Москвы
Единственный аэропорт в Абхазии перешел на зимнее расписание. Полеты доступны только из Москвы дважды в неделю
25 октября аэропорт Сухума перешел на зимнее расписание — все летние рейсы отменены. Однако 28 октября пресс-служба авиакомпании «РусЛайн» сообщила о запуске новых полетов — из Внуково в столицу Абхазии.
Первый полет запланирован на 1 ноября. В дальнейшем они будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200.
По средам из Москвы самолет будет вылетать в 11:45, прилетать — в 15:25. По субботам — в 9:00 и 12:40 соответственно. Стоимость билета эконом-класса в ноябре — от 11 293 рублей.
Из Сухума по средам самолет будет отправляться в 16:10, прибытие — в 19:50. По субботам — в 13:25 и 17:05 соответственно. Стоимость билета эконом-класса в ноябре — также от 11 293 рублей.
«Абхазия остается одним из любимых направлений для путешествий благодаря мягкому климату и спокойному отдыху. Запуская рейсы накануне зимнего сезона, мы предлагаем пассажирам возможность провести время у моря, где по-прежнему сохраняется тепло и атмосфера умиротворения», — прокомментировал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.
Напомним, единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума. В 2021-2024 годах была проведена реконструкция инфраструктуры аэропорта.
3 мая 2025 года состоялся первый полет из России в аэропорт Сухума. Рейс осуществлялся из Москвы компанией «ЮВТ-Аэро».
Летом в Абхазию можно было долететь из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпанией iFly, из Нижнего Новгорода — авиакомпаниями Nordwind Airlines и Pegas Fly, из Ханты-Мансийска — рейсами «РусЛайн».
Как писали Юга.ру, в октябре теплоход «Комета» завершил морские рейсы из Сочи в Сухум.