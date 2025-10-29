Аэропорт Сухума перешел на зимнее расписание. Самолеты будут летать только из Москвы

Единственный аэропорт в Абхазии перешел на зимнее расписание. Полеты доступны только из Москвы дважды в неделю

25 октября аэропорт Сухума перешел на зимнее расписание — все летние рейсы отменены. Однако 28 октября пресс-служба авиакомпании «РусЛайн» сообщила о запуске новых полетов — из Внуково в столицу Абхазии.

Первый полет запланирован на 1 ноября. В дальнейшем они будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200.

По средам из Москвы самолет будет вылетать в 11:45, прилетать — в 15:25. По субботам — в 9:00 и 12:40 соответственно. Стоимость билета эконом-класса в ноябре — от 11 293 рублей.

Из Сухума по средам самолет будет отправляться в 16:10, прибытие — в 19:50. По субботам — в 13:25 и 17:05 соответственно. Стоимость билета эконом-класса в ноябре — также от 11 293 рублей.