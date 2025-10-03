Теплоход «Комета» завершил морские рейсы из Сочи в Сухум. Запустят ли судно в 2026 году?

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

Рейсы выполняли один раз в неделю, по пятницам, начиная с 30 августа. Всего судно выполнило четыре рейса, последний состоялся 26 сентября.



Вместимость «Кометы» составляет 120 мест, и все рейсы прошли практически с полной загрузкой.

По данным перевозчика, в Абхазии уже обсуждают возможность продления и расширения навигации в 2026 году. Одним из предложений стало включение поездки на «Комете» в состав экскурсионных турпакетов, что, по мнению властей, увеличит пассажиропоток и повысить узнаваемость маршрута.



Также на сайте «Кометы» уже нельзя приобрести билеты на другие маршруты. Однако официально о приостановке навигации между курортами Краснодарского края не сообщается.



Напомним, что в 2025 году рейсы теплохода «Комета» между Сочи и Анапой отменили.