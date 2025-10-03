Теплоход «Комета» завершил морские рейсы из Сочи в Сухум. Запустят ли судно в 2026 году?

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта «Комета экспресс» kometaexpress.ru
    © Скриншот с сайта «Комета экспресс» kometaexpress.ru

Судно «Космонавт Павел Попович» завершило навигацию по маршруту Сочи — Сухум — Сочи

2 октября пресс-служба Абхазского морского пароходства сообщила, что скоростное судно «Космонавт Павел Попович» (тип «Комета 120М») завершило навигацию по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. В сентябре теплоход перевез 798 пассажиров.

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

Рейсы выполняли один раз в неделю, по пятницам, начиная с 30 августа. Всего судно выполнило четыре рейса, последний состоялся 26 сентября.

Вместимость «Кометы» составляет 120 мест, и все рейсы прошли практически с полной загрузкой.

По данным перевозчика, в Абхазии уже обсуждают возможность продления и расширения навигации в 2026 году. Одним из предложений стало включение поездки на «Комете» в состав экскурсионных турпакетов, что, по мнению властей, увеличит пассажиропоток и повысить узнаваемость маршрута.

Также на сайте «Кометы» уже нельзя приобрести билеты на другие маршруты. Однако официально о приостановке навигации между курортами Краснодарского края не сообщается.

Напомним, что в 2025 году рейсы теплохода «Комета» между Сочи и Анапой отменили.

Как писали Юга.ру, в 2026 году круизный лайнер Astoria Grande впервые отправится из Сочи в Израиль и Грузию.

Абхазия Курорты и туризм путешествия Сочи Судоходство Транспорт Черное море

Новости

Теплоход «Комета» завершил морские рейсы из Сочи в Сухум. Запустят ли судно в 2026 году?
«Купальщиков хватает». На нескольких пляжах Сочи продлили сезон до середины октября
Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атак беспилотников. Задерживаются внутренние и международные рейсы
В прокат выйдет фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В Краснодаре его покажут под другим названием
В Краснодаре в кино покажут «Ночь» Микеланджело Антониони 1961 года
Жители Краснодара снова выходят с пикетами против застройки зеленой зоны в ЮМР

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте