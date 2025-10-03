Теплоход «Комета» завершил морские рейсы из Сочи в Сухум. Запустят ли судно в 2026 году?
Судно «Космонавт Павел Попович» завершило навигацию по маршруту Сочи — Сухум — Сочи
2 октября пресс-служба Абхазского морского пароходства сообщила, что скоростное судно «Космонавт Павел Попович» (тип «Комета 120М») завершило навигацию по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. В сентябре теплоход перевез 798 пассажиров.
Рейсы выполняли один раз в неделю, по пятницам, начиная с 30 августа. Всего судно выполнило четыре рейса, последний состоялся 26 сентября.
Вместимость «Кометы» составляет 120 мест, и все рейсы прошли практически с полной загрузкой.
По данным перевозчика, в Абхазии уже обсуждают возможность продления и расширения навигации в 2026 году. Одним из предложений стало включение поездки на «Комете» в состав экскурсионных турпакетов, что, по мнению властей, увеличит пассажиропоток и повысить узнаваемость маршрута.
Также на сайте «Кометы» уже нельзя приобрести билеты на другие маршруты. Однако официально о приостановке навигации между курортами Краснодарского края не сообщается.
Напомним, что в 2025 году рейсы теплохода «Комета» между Сочи и Анапой отменили.
Как писали Юга.ру, в 2026 году круизный лайнер Astoria Grande впервые отправится из Сочи в Израиль и Грузию.