До 16 тыс. в одну сторону. В продаже появились авиабилеты из Москвы в Абхазию
Первые пассажирские самолеты из России в Абхазию полетят в начале мая
Предыстория. 11 апреля Росавиация сообщила, что выдала допуски двум российским авиакомпаниям для полетов в Абхазию. Авиасообщение должно возобновиться с 1 мая.
Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.
15 апреля минтранс России сообщил, что открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию после более 30 лет перерыва. Первый полет из московского аэропорта «Внуково» состоится 3 мая, 6 мая — из Нижнего Новгорода. Из других городов добраться до республики можно пока только с пересадками.
Раньше в Абхазию можно было доехать только на поезде, автобусе и автомобиле.
Билет на рейс из Москвы 3 мая обойдется в 15 тыс. 921 рубль (с багажом 10 кг), 10 и 17 мая — в 12 тыс. 926 рублей. Время в пути составляет 3 часа 50 минут. Перевозку пассажиров осуществляет компания «ЮВТ-Аэро».
Ранее сообщалось, что авиакомпания NordStar будет выполнять рейсы в Сухум из Красноярска и Москвы, а перевозчик iFly полетит только из Москвы. Первая может выполнять до 14 полетов в неделю, а вторая — семь рейсов из Москвы и три из Красноярска. Билетов в продаже пока нет.
Как писали Юга.ру, РЖД возобновит перевозки на курорты Абхазии по единому билету.