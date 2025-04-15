До 16 тыс. в одну сторону. В продаже появились авиабилеты из Москвы в Абхазию

Абхазия, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первые пассажирские самолеты из России в Абхазию полетят в начале мая

Предыстория. 11 апреля Росавиация сообщила, что выдала допуски двум российским авиакомпаниям для полетов в Абхазию. Авиасообщение должно возобновиться с 1 мая.

Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.

15 апреля минтранс России сообщил, что открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию после более 30 лет перерыва. Первый полет из московского аэропорта «Внуково» состоится 3 мая, 6 мая — из Нижнего Новгорода. Из других городов добраться до республики можно пока только с пересадками.

Раньше в Абхазию можно было доехать только на поезде, автобусе и автомобиле. 

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Билет на рейс из Москвы 3 мая обойдется в 15 тыс. 921 рубль (с багажом 10 кг), 10 и 17 мая — в 12 тыс. 926 рублей. Время в пути составляет 3 часа 50 минут. Перевозку пассажиров осуществляет компания «ЮВТ-Аэро». 

  • © Скриншот с сайта booking.uvtaero.ru
    © Скриншот с сайта booking.uvtaero.ru
  • © Скриншот с сайта booking.uvtaero.ru
    © Скриншот с сайта booking.uvtaero.ru
  • © Скриншот с сайта booking.uvtaero.ru
    © Скриншот с сайта booking.uvtaero.ru

Ранее сообщалось, что авиакомпания NordStar будет выполнять рейсы в Сухум из Красноярска и Москвы, а перевозчик iFly полетит только из Москвы. Первая может выполнять до 14 полетов в неделю, а вторая — семь рейсов из Москвы и три из Красноярска. Билетов в продаже пока нет.

Как писали Юга.ру, РЖД возобновит перевозки на курорты Абхазии по единому билету.

Абхазия Авиация Аэропорты Курорты и туризм путешествия Транспорт

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