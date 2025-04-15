До 16 тыс. в одну сторону. В продаже появились авиабилеты из Москвы в Абхазию

Предыстория. 11 апреля Росавиация сообщила, что выдала допуски двум российским авиакомпаниям для полетов в Абхазию. Авиасообщение должно возобновиться с 1 мая.



Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.

15 апреля минтранс России сообщил, что открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию после более 30 лет перерыва. Первый полет из московского аэропорта «Внуково» состоится 3 мая, 6 мая — из Нижнего Новгорода. Из других городов добраться до республики можно пока только с пересадками.

Раньше в Абхазию можно было доехать только на поезде, автобусе и автомобиле.