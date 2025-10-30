О вечном спутнике человека. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Звук»

В Краснодаре 2 ноября впервые покажут спектакль, в котором актрисы выступают в роли времени (12+)

По сюжету, две девушки выступают в роли времени, которое отображается при помощи шума, звука и музыки. Сначала они существуют только как комок Вселенной, которая трансформируется и превращается в живых и неживых существ, пространство и время. После чего — в людей. Девушки проживают трансформации эпох, сменяя друг друга, от первобытности до XXI века.

Творческий проект Renaissance анонсировал на 2 ноября премьеру спектакля «Звук». Режиссером и драматургом выступила Дарья Феленкова, композитором стал Виталий Сумароков. Главные роли исполнили Анна Рудичева и Олеся Харченко.

«Это спектакль о вечном спутнике человека. О первом крике новорожденного и шепоте ветра, о ритме сердца и грохоте мегаполиса, о гармонии античности и диссонансе авангарда. Приглашаем вас в путешествие сквозь время, где музыка и шум становятся зеркалом человечества», — рассказали организаторы.

Премьера спектакля состоится 2 ноября в 20:00 на улице Рашпилевской, 110. Стоимость билетов 1200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.