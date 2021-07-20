Мошенники взломали инстаграм-аккаунт вице-губернатора Кубани и просят помочь деньгами

20 июля стало известно о взломе личного инстаграм-аккаунта Анны Миньковой. Она попросила не присылать деньги мошенникам

Вечером 20 июля был взломан личный инстаграм вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. Об этом Минькова сообщила в своем рабочем профиле.

В сообщении взломщиков, которые выдают себя за вице-губернатора, сказано, что зараженную коронавирусом мать Миньковой госпитализировали из-за подозрения на инфаркт. Врачи сказали, что необходимо протезирование сосуда, а стоимость операции составит около 510 тыс. рублей.

Взломщики оставили номер карты для пожертвований. Анна Минькова попросила не отправлять деньги мошенникам.