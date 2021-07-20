Мошенники взломали инстаграм-аккаунт вице-губернатора Кубани и просят помочь деньгами
20 июля стало известно о взломе личного инстаграм-аккаунта Анны Миньковой. Она попросила не присылать деньги мошенникам
Вечером 20 июля был взломан личный инстаграм вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. Об этом Минькова сообщила в своем рабочем профиле.
В сообщении взломщиков, которые выдают себя за вице-губернатора, сказано, что зараженную коронавирусом мать Миньковой госпитализировали из-за подозрения на инфаркт. Врачи сказали, что необходимо протезирование сосуда, а стоимость операции составит около 510 тыс. рублей.
Взломщики оставили номер карты для пожертвований. Анна Минькова попросила не отправлять деньги мошенникам.
Напомним, сегодня утром на сайте скорой помощи Новороссийска появилось объявление об оказании интимных услуг. На горячей линии скорой помощи журналисту Юга.ру объяснили, что это старый сайт, который кто-то выкупил и публикует спам.