На курорты Краснодарского края надвигается шторм. Будут новые выбросы мазута?

Предыстория: 23 октября в сети появился спутниковый снимок мазутного пятна, которое движется в сторону побережья Краснодарского края. В Анапе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов и строить защитные валы. Позже власти Кубани подтвердили , что к берегам Тамани и Темрюка приближается пятно из 900 тонн мазута. В пятницу, 24 октября, на пляжах обнаружили небольшие новые фракции нефтепродуктов. В это же день в Анапу приехал глава МЧС России, чтобы контролировать ликвидацию возможной ЧС.

25 октября анапский блогер Юрий Озаровский поделился кадрами мелких выбросов мазута на пляжах курорта. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил эту информацию. По данным властей, небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли обнаружили 25 октября на Бугазской косе и между поселком Витязево и станицей Благовещенской. Специалисты приступили к очитке территорий.

26 октября блогер Юрий Озаровский о выбросах не сообщал. По данным оперштаба, 27 октября в Анапе и Темрюкском районе не обнаружили новых фракций мазута. При этом территории обследуют ежедневно. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил , что если выбросы мазута будут увеличиваться, то власти «нарастят силы и задействуют отработанный ранее алгоритм».

27 октября эколог Роман Пукалов предупредил о шторме, надвигающемся на черноморское побережье. Он отметил, что пик непогоды придется на вечер. Эксперт надеется, что 900 тонн мазута утонули, и шторм не выкинет их на берега Краснодарского края и Крыма:

«Готовьтесь, к берегам Тамани плывет по морю пятно 900 тонн мазута. Четвертый день готовимся. Налажен мониторинг. Пока кое-где видим только мелкие фракции на пляжах. У этого старого мазута плотность, вероятно, равна плотности морской воды, или он еще чуть плотнее, тонет. Держим кулаки, что те 900 тонн уже утонули».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что с 27 по 29 октября в регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 26-29 м/с. Уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок и выше. Также на участке от Анапы до Магри возможны смерчи над морем.