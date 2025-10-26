«Телефон превращается в кирпич». В Краснодарском крае третий день не работает мобильный интернет

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Жители Краснодарского края жалуются на сбои в работе мобильного интернета с вечера 24 октября

26 октября жители Краснодара пожаловались в соцсетях на неработающий мобильный интернет. Проблемы со связью начались еще 24 октября вечером и продолжаются до сих пор.

Жалобы также поступают от жителей Анапы, Туапсе, Новороссийска, Сочи и других городов. Вот что пишут в сети:

«Добро пожаловать в чебурнет!»

«Без Wi-Fi не работает ничего, телефон практически превращается в кирпич».

«Можно только звонить, я сначала думала, что у меня что-то с интернетом, может минус на счету, но баланс положительный».

«Всего лишь два дня цифрового детокса. Надо недельки три для закрепления пользы для организма».

«Целый день нет мобильного интернета, это объяснит кто-нибудь? Это у всех везде или выборочно глушат?»

Привет, «чебурнет»?:

Сайт «Сбой.рф» 26 октября фиксирует больше всего жалоб на плохую связь из Краснодарского края — от 40 до 70%, в Москве — 10-18%, в других регионах — 4-8%.

Пользователи жалуются на всех основных операторов сотовой связи — МегаФон, «Билайн», МТС, T2.

Как писали Юга.ру, в Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов.

Анапа Интернет Краснодар Мобильная связь Новороссийск СВО Связь Сочи Туапсинский район

Новости

В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят третий храм, несмотря на возражения жителей. Против строительства высказались около 1,5 тыс. человек
«Телефон превращается в кирпич». В Краснодарском крае третий день не работает мобильный интернет
Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание. В какие города и страны можно улететь?
На пляже Геленджика установили шезлонги из переработанного мусора
В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «Мертвые души»
В Краснодарском крае семилетней Лизе Романовой требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?

Лента новостей

Каштаны, белки и алые клены
24 октября, 13:25
Каштаны, белки и алые клены
Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»
Привет, «чебурнет»?
24 октября, 17:00
Привет, «чебурнет»?
Почему в России учащаются сбои Telegram и WhatsApp*, как реагируют пользователи и что ждут эксперты
В Екатеринодаре — пить
24 октября, 11:00
В Екатеринодаре — пить
Гид по ночной жизни дореволюционной столицы Кубани

Реклама на сайте