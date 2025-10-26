«Телефон превращается в кирпич». В Краснодарском крае третий день не работает мобильный интернет
Жители Краснодарского края жалуются на сбои в работе мобильного интернета с вечера 24 октября
26 октября жители Краснодара пожаловались в соцсетях на неработающий мобильный интернет. Проблемы со связью начались еще 24 октября вечером и продолжаются до сих пор.
Жалобы также поступают от жителей Анапы, Туапсе, Новороссийска, Сочи и других городов. Вот что пишут в сети:
«Добро пожаловать в чебурнет!»
«Без Wi-Fi не работает ничего, телефон практически превращается в кирпич».
«Можно только звонить, я сначала думала, что у меня что-то с интернетом, может минус на счету, но баланс положительный».
«Всего лишь два дня цифрового детокса. Надо недельки три для закрепления пользы для организма».
«Целый день нет мобильного интернета, это объяснит кто-нибудь? Это у всех везде или выборочно глушат?»
Привет, «чебурнет»?:
Сайт «Сбой.рф» 26 октября фиксирует больше всего жалоб на плохую связь из Краснодарского края — от 40 до 70%, в Москве — 10-18%, в других регионах — 4-8%.
Пользователи жалуются на всех основных операторов сотовой связи — МегаФон, «Билайн», МТС, T2.
Как писали Юга.ру, в Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов.