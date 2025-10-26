«Телефон превращается в кирпич». В Краснодарском крае третий день не работает мобильный интернет

Жители Краснодарского края жалуются на сбои в работе мобильного интернета с вечера 24 октября

26 октября жители Краснодара пожаловались в соцсетях на неработающий мобильный интернет. Проблемы со связью начались еще 24 октября вечером и продолжаются до сих пор.

Жалобы также поступают от жителей Анапы, Туапсе, Новороссийска, Сочи и других городов. Вот что пишут в сети:

«Добро пожаловать в чебурнет!»

«Без Wi-Fi не работает ничего, телефон практически превращается в кирпич».

«Можно только звонить, я сначала думала, что у меня что-то с интернетом, может минус на счету, но баланс положительный».

«Всего лишь два дня цифрового детокса. Надо недельки три для закрепления пользы для организма».

«Целый день нет мобильного интернета, это объяснит кто-нибудь? Это у всех везде или выборочно глушат?»