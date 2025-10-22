Беспилотники атаковали Дагестан. Осколки сбитого дрона упали на предприятие, школьников перевели на дистанционку

Дагестан

Распечатать

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Дагестане беспилотники атаковали предприятие. После угрозы БПЛА несколько школ в Махачкале перевели на дистанционное обучение

22 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что БПЛА попытались атаковать одно из предприятий, но не уточнил, какое именно.

«Сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — добавил Меликов.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал о повреждениях в городе. По его словам, пострадал городской автобус и несколько коммерческих объектов. При этом телеграм-канал Mash Gor сообщил, что также осколками были повреждены машины и здание строящегося торгового центра. Официально об этом информации нет.

В Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и медцентр:

Позже управление образования Махачкалы сообщило, что «из-за возросшей угрозы атак беспилотников» несколько образовательных учреждений города переведут на дистанционное обучение. О том, какие это конкретно школы и на какой срок их перевели на удаленку, чиновники не сообщили.

Напомним, что во время беспилотных атак в Краснодарском крае школы работают в обычном формате. В Новороссийске дети и родители жаловались, что во время сирен дети находились на улице, сидели в классах рядом с окнами или продолжили заниматься в коридорах. 

Как писали Юга.ру, в Крыму 13 октября загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.

Безопасность Дагестан Дети Махачкала Промышленность СВО

Новости

РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки
Беспилотники атаковали Дагестан. Осколки сбитого дрона упали на предприятие, школьников перевели на дистанционку
Аэропорт Геленджика приостанавливал работу. Задерживаются рейсы на прилет
В Краснодаре активисты очистили Покровские озера. На берегу собрали 250 мешков мусора, а из воды вытащили самокат и два автомобиля
Жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тыс. за рекламу в Instagram*. Это первый подобный случай в России
На центральном пляже Анапы два дельфина выбросились на берег. Один из них погиб

Лента новостей

800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
Вчера, 15:55
800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление
Вчера, 16:34
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление
Воздух прогреется до 25 °C
Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций

Реклама на сайте