Беспилотники атаковали Дагестан. Осколки сбитого дрона упали на предприятие, школьников перевели на дистанционку

В Дагестане беспилотники атаковали предприятие. После угрозы БПЛА несколько школ в Махачкале перевели на дистанционное обучение

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал о повреждениях в городе. По его словам, пострадал городской автобус и несколько коммерческих объектов. При этом телеграм-канал Mash Gor сообщил , что также осколками были повреждены машины и здание строящегося торгового центра. Официально об этом информации нет.

22 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил , что БПЛА попытались атаковать одно из предприятий, но не уточнил, какое именно.

Позже управление образования Махачкалы сообщило, что «из-за возросшей угрозы атак беспилотников» несколько образовательных учреждений города переведут на дистанционное обучение. О том, какие это конкретно школы и на какой срок их перевели на удаленку, чиновники не сообщили.

Напомним, что во время беспилотных атак в Краснодарском крае школы работают в обычном формате. В Новороссийске дети и родители жаловались, что во время сирен дети находились на улице, сидели в классах рядом с окнами или продолжили заниматься в коридорах.