В Новороссийске детей выпустили из школы во время угрозы атаки беспилотников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

Власти Новороссийска проверят, почему дети покинули школу во время сирены

Предыстория. 10 сентября Новороссийск подвергся атаке БПЛА. На въезде в Широкую балку осколки беспилотника повредили нежилое здание. Людей с пляжей эвакуировали.

10 сентября в сети появился видеоролик, на котором видно, как учащиеся гимназии № 6 под звуки сирены неспешно идут через школьный двор к выходу. В управлении образования Новороссийска заявили, что дети находятся в учебном учреждении, а его сотрудники действуют согласно инструкции.

В сообщении говорится, что специалисты выясняют, как группа детей покинула здание школы. 

В комментариях мужчина рассказал, что при угрозе атаки БПЛА в школьную группу его коллеги пришло сообщение от учительницы «Все хорошо, сидим под партами, если хотите — приходите забирайте детей».

Читайте также:

В тот же день появилось видео из школы № 34. Мужчина рассказал, что во время сирены класс его сестры 20 минут стоял на открытом футбольном поле под палящим солнцем. Также он возмутился, что родителям не разрешали забрать детей из школы.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что своим поведением родители только пугают детей, и в школе ученикам находиться безопаснее.

Другие заявили, что каждый родитель по-разному переживает за ребенка. В том числе — идет в школу или садик, чтобы забрать его домой.

10 сентября вице-мэр Новороссийска Наталья Майорова сообщила, что родители, услышав сигнал «Внимание всем», поспешили в школы и детские сады, чтобы забрать учеников домой. Она считает, что так делать не стоит.

«Хочу напомнить, что у каждого образовательного учреждения есть установленный алгоритм, которому необходимо действовать в случае объявления угрозы. И все школы ему следовали. Забирать детей из школы или детского сада в подобных ситуациях мы не рекомендуем. Это может создать дополнительную опасность для всех», — заявила Майорова.

Как писали Юга.ру, 3 сентября власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи.

Безопасность Дети Новороссийск СВО Школа Школьники

Новости

На Ставрополье и в Ингушетии безнадзорных лошадей отправили на штрафстоянки за прогулки в неположенных местах
СК проверит сельскую школу в Дагестане. В учебном заведении нет горячей и холодной воды, а территорию регулярно топит после дождей
Суд обязал Минобороны выплатить миллион рублей пострадавшим от падения военного самолета в Ейске
В Краснодаре пройдет Всероссийская ярмарка. Представят башкирский мед, алтайские грибы, казанский чак-чак и другое
В Краснодаре активиста оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он поливал деревья водой из реки
Проводник выпустил собаку из поезда, следовавшего из Новороссийска. Питомца ищут уже пятый день

Лента новостей

Реклама на сайте