В Новороссийске детей выпустили из школы во время угрозы атаки беспилотников

Власти Новороссийска проверят, почему дети покинули школу во время сирены

Предыстория. 10 сентября Новороссийск подвергся атаке БПЛА. На въезде в Широкую балку осколки беспилотника повредили нежилое здание. Людей с пляжей эвакуировали. 10 сентября в сети появился видеоролик, на котором видно, как учащиеся гимназии № 6 под звуки сирены неспешно идут через школьный двор к выходу. В управлении образования Новороссийска заявили, что дети находятся в учебном учреждении, а его сотрудники действуют согласно инструкции. В сообщении говорится, что специалисты выясняют, как группа детей покинула здание школы. В комментариях мужчина рассказал, что при угрозе атаки БПЛА в школьную группу его коллеги пришло сообщение от учительницы «Все хорошо, сидим под партами, если хотите — приходите забирайте детей».

В тот же день появилось видео из школы № 34. Мужчина рассказал, что во время сирены класс его сестры 20 минут стоял на открытом футбольном поле под палящим солнцем. Также он возмутился, что родителям не разрешали забрать детей из школы. В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что своим поведением родители только пугают детей, и в школе ученикам находиться безопаснее. Другие заявили, что каждый родитель по-разному переживает за ребенка. В том числе — идет в школу или садик, чтобы забрать его домой. 10 сентября вице-мэр Новороссийска Наталья Майорова сообщила, что родители, услышав сигнал «Внимание всем», поспешили в школы и детские сады, чтобы забрать учеников домой. Она считает, что так делать не стоит. «Хочу напомнить, что у каждого образовательного учреждения есть установленный алгоритм, которому необходимо действовать в случае объявления угрозы. И все школы ему следовали. Забирать детей из школы или детского сада в подобных ситуациях мы не рекомендуем. Это может создать дополнительную опасность для всех», — заявила Майорова.