В Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и медцентр. Более 3000 человек остались без электричества, есть раненый
Ночью 21 октября над Ростовской областью сбили 34 беспилотника. Повреждены жилые дома, автомобили, медцентр и другие объекты. Один человек пострадал, более 3000 жителей остались без электричества
В ночь с 20 на 21 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на регион. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону обломки упали на два частных дома. Местный житель получил ранения.
В Батайске в многоквартирном доме на Западном шоссе была частично разрушена стена, никто не пострадал.
Обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской, в нескольких зданиях были разбиты стекла. Также повреждены частный медцентр, восемь автомобилей и пять торговых павильонов.
Глава города Валентин Кукин сообщил, что жильцы домов по улице Октябрьской и Западному шоссе могут получить единовременную материальную помощь.
Также пострадали и другие районы Ростовской области. По данным Слюсаря, в хуторе Недвиговка Мясниковского района повреждена трансформаторная подстанция — там остаются без электричества около трех тысяч жителей.
В поселке Вороново Целинского района обломки беспилотника деформировали газовую трубу — без ресурса остались 42 частных дома.
Также атаку беспилотников отразили в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.
По данным Минобороны России, всего за ночь 21 октября над Ростовской областью сбили 34 БПЛА, над Краснодарским краем — три, над Черным морем — семь.
