В Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и медцентр. Более 3000 человек остались без электричества, есть раненый

Ночью 21 октября над Ростовской областью сбили 34 беспилотника. Повреждены жилые дома, автомобили, медцентр и другие объекты. Один человек пострадал, более 3000 жителей остались без электричества

В ночь с 20 на 21 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на регион. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону обломки упали на два частных дома. Местный житель получил ранения.

В Батайске в многоквартирном доме на Западном шоссе была частично разрушена стена, никто не пострадал.

Обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской, в нескольких зданиях были разбиты стекла. Также повреждены частный медцентр, восемь автомобилей и пять торговых павильонов.

Глава города Валентин Кукин сообщил, что жильцы домов по улице Октябрьской и Западному шоссе могут получить единовременную материальную помощь.