На центральном пляже Анапы два дельфина выбросились на берег. Один из них погиб

В Анапе волонтеры обнаружили двух дельфинов в критическом состоянии

Телеграм-канал центра спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что вечером 21 октября на центральном пляже Анапы два живых дельфина выбросились на берег. Когда волонтеры прибыли на место, одно животное уже погибло.



После осмотра специалисты выяснили, что это самка. Она была ослаблена и истощена. По словам волонтеров, у дельфина в таком состоянии практически нет шансов на выживание. Специалисты взяли биоматериалы белобочки для установления причины ее гибели.

Как рассказали волонтеры центра, второй дельфин, вероятно, был детенышем погибшей самки. Его состояние было удовлетворительным.



Сначала дельфиненок плавал в специальном плотике, но позже начал пытаться выбраться из него. Детеныша отпустили, он отплыл от спасателей, около часа находился в акватории, а затем уплыл в море. Эксперты заявили, что у него есть шансы на выживание, однако ему снова может понадобиться помощь.



Волонтеры отметили, что сейчас им некуда увозить на лечение пострадавших дельфинов. Экстренный стационар не работает, так как там не подключено водоотведение. А единственная доступная труба принадлежит частным лицам, которые отказали центру в подключении. Волонтеры собирают документы для прорытия отдельной трубы.

Если вы стали свидетелем выброса дельфина в Краснодарском крае, не стоит выталкивать его обратно в море или вытаскивать их на берег. Необходимо позвонить на горячую линию по телевону: 89388881595, снять одноминутное видео и отправить волонтерам с точными координатами.



Важно сохранять спокойствие, не кричать, чтобы не создавать стресс себе и животному, и дождаться специалистов.