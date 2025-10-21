«Спасибо Сергею Николаевичу». В центре Краснодара вновь установят новогоднюю иллюминацию

21 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что на улице Красной вновь появится новогодняя иллюминация. Световые конструкции установят от улицы Буденного до Гаврилова. В администрации отметили, что для проведения работ будут поэтапно перекрывать участки Александровского бульвара. Сегодня начались работы от улицы Одесской до Гаврилова. Завершить монтаж планируют до 1 декабря.

Жители Краснодара отреагировали на новость в соцсетях. Горожане поблагодарили Сергея Галицкого и припомнили, что происходило на улице Красной год назад после установки иллюминации:

«Представьте Краснодар без Галицкого».

«Опять все вытопчут к черту. В том году люди просто уничтожили газон и растения на Красной и Северной».

«Спасибо Сергею Николаевичу! Только он о городе и его жителях заботится, чтобы было красиво и празднично».

«Опять столпотворение будет на Красной».

Напомним, что в прошлом году новогоднюю иллюминацию установили и зажги в начале декабря. Имя инвестора, который украшал город, в мэрии не разглашали. Однако, по данным СМИ, это была компания Сергея Галицкого. В этом году власти тоже не назвали инвестора, но люди предположили, что это снова Галицкий.

Со дня запуска иллюминации на улице Красной собирались толпы жителей и приезжих из соседних городов и станиц, особенно на новогодних праздниках — больше 150 тыс. человек. Власти обещали принять меры, чтобы исключить столпотворение, однако людей все равно было очень много.



В конце января власти стали оценивать ущерб от массовых гуляний на Красной. Любуясь новогодней иллюминацией, многие не хотели толкаться на тротуаре и сокращали путь по газону. В результате его вытоптали более чем на 6 млн рублей.