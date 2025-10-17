В 23 отдаленных кубанских поселках и аулах Адыгеи впервые появилась мобильная связь и интернет

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Жители 23 малых населенных пунктов Краснодарского края и Адыгеи теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом

Телеком-оператор МТС провел сети в эти отдаленные станицы и хуторы в рамках федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства.

Больше всего новых точек связи появилось в Гулькевическом и Апшеронском районах Краснодарского края, а также в нескольких районах Адыгеи. В основном это места, где проживает не больше 800 человек. Среди самых небольших — хутор Коробкин в Абинском районе, в котором живут 118 человек, а также село Георгиевское и хутор Семено-Макаренский в Адыгеи с населением чуть более 200 жителей.

Уезжаем из Краснодара в глубинку:

В список вошли и популярные у туристов места, куда раньше было сложно дозвониться. Например, село Верхнее Учдере в Сочи, известное своими чайными домиками. Также связь появилась в окрестностях станицы Крепостной в Северском районе, где часто тренируются скалолазы и альпинисты.

«Появление качественной связи в таких населенных пунктах — это не просто формальный вопрос уравнивания в цифровых правах наших абонентов. Во многом это про рост образовательных, деловых и коммуникационных возможностей для местного населения. В том числе, дополнительный стимул для развития туристической отрасли, потому что зачастую малые населенные пункты расположены в наиболее красивых природных местах региона. Отлично, когда наша сеть, например, помогает людям знакомиться ближе со своим краем», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Всего с 2023 по 2025 годы в рамках программы МТС провела или модернизировала сети в 130 населенных пунктах Кубани и Адыгеи. За последние два года доступ к цифровым сервисам получили более 160 тысяч жителей региона.

Читайте также: «Я ищу не разруху, а застывшее время». Монолог путешественницы по нетуристическим и заброшенным местам России.

Адыгея Инфраструктура Мобильная связь МТС Связь Телеком

Новости

В Сочи прибыл паром из Турции, который ждали почти 15 лет. Власти региона запретили запуск сообщения
Самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам
В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня. Где они пройдут?
В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются рейсы после ночной атаки БПЛА
В Краснодаре неделю будут отлавливать бездомных собак. Когда и в каких районах?
В кинотеатрах Краснодара вышел хоррор, снятый от лица собаки. Главную роль исполнил ретривер Инди

Лента новостей

Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Вчера, 18:55
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Вчера, 17:29
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
90 тысяч от государства и протекающая крыша
15 октября, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА

Реклама на сайте