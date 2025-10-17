В 23 отдаленных кубанских поселках и аулах Адыгеи впервые появилась мобильная связь и интернет

Жители 23 малых населенных пунктов Краснодарского края и Адыгеи теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом

Телеком-оператор МТС провел сети в эти отдаленные станицы и хуторы в рамках федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства.

Больше всего новых точек связи появилось в Гулькевическом и Апшеронском районах Краснодарского края, а также в нескольких районах Адыгеи. В основном это места, где проживает не больше 800 человек. Среди самых небольших — хутор Коробкин в Абинском районе, в котором живут 118 человек, а также село Георгиевское и хутор Семено-Макаренский в Адыгеи с населением чуть более 200 жителей.

Уезжаем из Краснодара в глубинку: Первый монастырь на Кубани и серебряные трубы поселка Лебяжий Остров

В список вошли и популярные у туристов места, куда раньше было сложно дозвониться. Например, село Верхнее Учдере в Сочи, известное своими чайными домиками. Также связь появилась в окрестностях станицы Крепостной в Северском районе, где часто тренируются скалолазы и альпинисты.

«Появление качественной связи в таких населенных пунктах — это не просто формальный вопрос уравнивания в цифровых правах наших абонентов. Во многом это про рост образовательных, деловых и коммуникационных возможностей для местного населения. В том числе, дополнительный стимул для развития туристической отрасли, потому что зачастую малые населенные пункты расположены в наиболее красивых природных местах региона. Отлично, когда наша сеть, например, помогает людям знакомиться ближе со своим краем», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.