В Краснодаре неделю будут отлавливать бездомных собак. Когда и в каких районах?
Краснодарский муниципальный приют будет отлавливать безнадзорных собак. Жителей города просят не выпускать своих питомцев гулять одних
Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 20 по 31 октября будет проводиться плановый отлов безнадзорных собак.
Он будет проходить в микрорайонах:
- имени Маршала Жукова (Энка);
- Немецкой деревне;
- Черемушках;
- Новознаменском;
- Пашковском.
Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:
А также в поселках Пригородном, Российском и Плодородном. Сотрудники приюта советуют жителям города внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самостоятельный выгул в этот период.
Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».
Приют работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных содержат 26 дней. За это время их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, если для них не находят хозяев.
Как писали Юга.ру, 10 октября стало известно, что в России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев.