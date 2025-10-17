В Краснодаре неделю будут отлавливать бездомных собак. Когда и в каких районах?

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский муниципальный приют будет отлавливать безнадзорных собак. Жителей города просят не выпускать своих питомцев гулять одних

Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 20 по 31 октября будет проводиться плановый отлов безнадзорных собак. 

Он будет проходить в микрорайонах:

  • имени Маршала Жукова (Энка);
  • Немецкой деревне;
  • Черемушках;
  • Новознаменском;
  • Пашковском. 

Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:

А также в поселках Пригородном, Российском и Плодородном. Сотрудники приюта советуют жителям города внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самостоятельный выгул в этот период.

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме». 

Приют работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных содержат 26 дней. За это время их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, если для них не находят хозяев. 

Как писали Юга.ру, 10 октября стало известно, что в России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев.

