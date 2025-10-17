В Краснодаре неделю будут отлавливать бездомных собак. Когда и в каких районах?

Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила , что с 20 по 31 октября будет проводиться плановый отлов безнадзорных собак.

А также в поселках Пригородном, Российском и Плодородном. Сотрудники приюта советуют жителям города внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самостоятельный выгул в этот период.

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».

Приют работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных содержат 26 дней. За это время их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Затем животных возвращают в прежнюю среду обитания, если для них не находят хозяев.