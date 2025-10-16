В Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря

16 октября «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на компанию Delofish сообщил, что хамса в 2025 году подорожает в среднем на 7,8% по сравнению с прошлым годом. Килограмм свежей рыбы на старте сезона может стоить 700 рублей. В 2024 году хамса в Новороссийске стоила 500-600 рублей, а в 2023-м — 380-400 рублей.

По словам эксперта, цена выросла из-за подорожания топлива и увеличения расходов на добычу и переработку рыбы. Также завышенная цена может быть у первой партии свежей рыбы из-за повышенного спроса.