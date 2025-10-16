В Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря

  • Памятник хамсе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Памятник хамсе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Продажа первой партии хамсы начнется в начале ноября. Цена за килограмм дойдет до 700 рублей

16 октября «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на компанию Delofish сообщил, что хамса в 2025 году подорожает в среднем на 7,8% по сравнению с прошлым годом. Килограмм свежей рыбы на старте сезона может стоить 700 рублей. В 2024 году хамса в Новороссийске стоила 500-600 рублей, а в 2023-м — 380-400 рублей. 

По словам эксперта, цена выросла из-за подорожания топлива и увеличения расходов на добычу и переработку рыбы. Также завышенная цена может быть у первой партии свежей рыбы из-за повышенного спроса.

В Азовском море появились 12 новых видов рыб:

На увеличение стоимости может влиять и падение улова хамсы. Еще в 2023 году ученые Ростовской области сообщали о сокращении рыбных запасов из-за повышенной солености Азовского моря. Это ведет к увеличению численности медуз, которые вытесняют некоторые виды рыб, в том числе хамсу.

В 2025 году ситуация ухудшилась. Соленость Азовского моря достигла рекордных 16%. Причиной специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море.

Соленость и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки — жалуются на массовую гибель рыбы.:

По словам экспертов, продажа первой хамсы в Новороссийске начнется в первых числах ноября:

«В начале сезона очень часто торгуют прошлогодней хамсой. Связано это, конечно, с большим спросом на хамсу с началом первых холодов и отсутствием свежей рыбы у добытчиков. Важно понимать, что пока температура в Азовском море не упадет до 10-11 градусов, массовый ход хамсы не начнется, и есть большая вероятность приобрести размороженную хамсу прошлого сезона».

Как писали Юга.ру, в Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности.

