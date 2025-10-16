«Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека». МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае
МЧС России назвало введение запрета на сжигание рисовой соломы нецелесообразным. Альтернативных вариантов ее утилизации в стране нет
15 октября депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что МЧС России отказалось от запрета на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае.
По данным ведомства, работа над проектом о запрете ведется с 2022 года — он уже согласован с Минприроды, Росприроднадзором и Роспотребнадзором.
Однако Минсельхоз, Минэкономразвития, организации, выращивающие рис, и Российский союз промышленников и предпринимателей выступили против — на данный момент сжигание является единственным возможным способом утилизации рисовой соломы. Она непригодна для кормления животных и долго разлагается в почве.
При этом в министерстве отметили, что при появлении новых способов утилизации соломы для их внедрения понадобится много времени.
Минэкономразвития подчеркнуло, что введение запрета на сжигание приведет к «увеличению организационной, административной и финансовой нагрузки на правообладателей земель». Также возрастут расходы на вывоз и приобретение специализированного оборудования для утилизации соломы.
В письме, полученном Гусевым, были опубликованы данные исследования Росгидромета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора о качестве воздуха в ближайших к рисовым полям населенных пунктах в период сжигания соломы осенью 2023 года.
«Целый химический букет». В Краснодаре заметили смог:
Так, министерства провели 16 406 измерений. Превышение допустимого загрязнения воздуха было зафиксировано в 78 случаях — это 0,48% от общего числа.
МЧС подытожило, что введение запрета на сжигание соломы в Краснодарском крае нецелесообразно.
«Все это звучит как «жгли, жжем и будем жечь». Но люди на Кубани дышат этим дымом каждый год. <...> Будем добиваться, чтобы запрет на сжигание рисовой соломы был принят, а государство инвестировало в альтернативные технологии переработки. Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека», — добавил Гусев.
Напомним, в 2024 году Дмитрий Гусев уже предлагал ввести запрет на сжигание рисовой соломы. Он предложил перенять опыт азиатских стран — например, в Китае солому используют во многих отраслях, а 20 лет назад утилизация была проблемой.
Отметим, что до 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в сентябре губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы. Экологи много лет просят запретить сельхозпалы.