«Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека». МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае

МЧС России назвало введение запрета на сжигание рисовой соломы нецелесообразным. Альтернативных вариантов ее утилизации в стране нет

15 октября депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что МЧС России отказалось от запрета на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае.

По данным ведомства, работа над проектом о запрете ведется с 2022 года — он уже согласован с Минприроды, Росприроднадзором и Роспотребнадзором.

Однако Минсельхоз, Минэкономразвития, организации, выращивающие рис, и Российский союз промышленников и предпринимателей выступили против — на данный момент сжигание является единственным возможным способом утилизации рисовой соломы. Она непригодна для кормления животных и долго разлагается в почве.

При этом в министерстве отметили, что при появлении новых способов утилизации соломы для их внедрения понадобится много времени.

Минэкономразвития подчеркнуло, что введение запрета на сжигание приведет к «увеличению организационной, административной и финансовой нагрузки на правообладателей земель». Также возрастут расходы на вывоз и приобретение специализированного оборудования для утилизации соломы.

В письме, полученном Гусевым, были опубликованы данные исследования Росгидромета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора о качестве воздуха в ближайших к рисовым полям населенных пунктах в период сжигания соломы осенью 2023 года.