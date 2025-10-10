Ученые заявили, что в Приазовье Кубани рождаемость упала в 1,5 раза за десять лет, а демографии может помочь туризм

Ученые выяснили, что в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах (Восточное Приазовье) рождаемость снизилась в 1,4-1,5 раза за последние десять лет. Это создает угрозу демографическому благополучию территорий.

По данным ученых, в 2012 году уровень рождаемости в этих районах находился на уровне 10-13 промилле на 1000 человек. В 2021-м он составил от 6,6 до 8,8. Самое заметное сокращение числа новорожденных произошло в Приморско-Ахтарском и Ейском районах.

Снижение рождаемости на фоне высокой смертности привело к убыли населения. В конце 2021 года число умерших стабильно превышало количество родившихся в 1,5-2 раза.

В Приморско-Ахтарском районе естественная убыль достигла -13,8 человека на 1000 жителей. В Ейском районе этот показатель составил -11,7, в Щербиновском — -12,1.

Также ученые фиксируют старение населения. В среднем доля жителей старше трудоспособного возраста в Приазовье составляет 27-30%, а в целом по Краснодарскому краю — 25%. Самые «пожилыми» районами стали Ейский, Щербиновский и Приморско-Ахтарский.

Смягчать естественную убыль населения в ряде прибрежных районов помогает миграция. В туристически развивающемся Темрюкском районе ученые фиксируют устойчивый миграционный прирост — до 10 человек на 1000 жителей. Также положительная динамика наблюдается в Славянском районе.

Исследователи считают, что улучшить демографическую ситуацию может программа развитие туризма.

«Она имеет важное научное и прикладное значение для эффективного территориального планирования и управления развитием туристско-рекреационного комплекса региона. В результате предполагается увеличение рабочих мест, улучшение транспортной и рекреационной инфраструктуры. Это, с одной стороны, будет способствовать увеличению положительной миграции, а с другой — приведет к увеличению рабочих мест для трудоспособного населения», — говорится в исследовании.