В Азовском море появились 12 новых видов рыб. Почему это плохая новость?

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта ЮНЦ РАН
    © Скриншот фото с сайта ЮНЦ РАН

В водах Дона и Таганрогского залива ученые обнаружили 12 новых для этих акваторий видов рыб. На их появление влияет повышение солености водоемов

4 октября пресс-служба Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) представила результаты исследования видового разнообразия фауны реки Дон и Таганрогского залива в первой половине 2025 года. 

По сообщению специалистов, всего в водоемах обнаружили 38 видов рыб, 12 из которых — новые. 

Среди них несвойственные Азовскому морю амурский чебачок, атерина, белый амур, карась серебряный, карп, линь, окунь солнечный, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. В исследовании они отмечены как «вселенцы-акклиматизанты».

На данный момент по численности местные виды превосходят новые — 47% против 29%. Но в расчете по биомассе улова преобладают вселенцы — 49% против 21%.

Читайте также:

Ученые подчеркнули, что на проникновение чужеродных рыб в Дон и Таганрогский залив влияет повышение уровня солености воды. Ранее Юга.ру писали, что в 2025 году в Таганрогском заливе был зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%. 

Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море. С января по август 2025 года показатель был на 10,2 кубических км ниже средней нормы за последние 72 года.

По данным «Российской газеты», рыбаки Ростовской области считают, что «основания для паники нет». В пример они приводят искусственную акклиматизацию на юге России пиленгаса — дальневосточной кефали Mugil soiuy. Эта рыба традиционно обитает в Японском море, но в 1978 году была завезена на юг России и распространила ареал обитания на Азовское и Черное моря. 

Как писали Юга.ру, 9 октября стало известно, что к 2100 году часть Ростовской области и Краснодарского края могут быть затоплены.

Азовское море Водоемы Наука Ростов-на-Дону Ростовская область Рыболовство Экология

Новости

В Азовском море появились 12 новых видов рыб. Почему это плохая новость?
ФАС продолжает расследовать дело о повышении тарифов на проезд в Краснодаре
Краснодарский историк выпустил путеводитель по «местам памяти» кубанского казачества
«Сезон-прелюдия по заявкам». Власти Краснодара объявили о запуске отопления
Авиакомпании просят власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге
В Краснодарском крае адвокат потребовал отменить приговор из‑за использования ИИ. Решение оставили в силе

Лента новостей

90 тысяч от государства и протекающая крыша
Сегодня, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА
Под Покровом Богородицы
Сегодня, 11:30 Реклама
Под Покровом Богородицы
ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Сегодня, 11:05
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Где дали тепло?

Реклама на сайте