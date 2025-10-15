В Азовском море появились 12 новых видов рыб. Почему это плохая новость?
В водах Дона и Таганрогского залива ученые обнаружили 12 новых для этих акваторий видов рыб. На их появление влияет повышение солености водоемов
4 октября пресс-служба Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) представила результаты исследования видового разнообразия фауны реки Дон и Таганрогского залива в первой половине 2025 года.
По сообщению специалистов, всего в водоемах обнаружили 38 видов рыб, 12 из которых — новые.
Среди них несвойственные Азовскому морю амурский чебачок, атерина, белый амур, карась серебряный, карп, линь, окунь солнечный, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. В исследовании они отмечены как «вселенцы-акклиматизанты».
На данный момент по численности местные виды превосходят новые — 47% против 29%. Но в расчете по биомассе улова преобладают вселенцы — 49% против 21%.
Ученые подчеркнули, что на проникновение чужеродных рыб в Дон и Таганрогский залив влияет повышение уровня солености воды. Ранее Юга.ру писали, что в 2025 году в Таганрогском заливе был зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%.
Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море. С января по август 2025 года показатель был на 10,2 кубических км ниже средней нормы за последние 72 года.
По данным «Российской газеты», рыбаки Ростовской области считают, что «основания для паники нет». В пример они приводят искусственную акклиматизацию на юге России пиленгаса — дальневосточной кефали Mugil soiuy. Эта рыба традиционно обитает в Японском море, но в 1978 году была завезена на юг России и распространила ареал обитания на Азовское и Черное моря.
Как писали Юга.ру, 9 октября стало известно, что к 2100 году часть Ростовской области и Краснодарского края могут быть затоплены.