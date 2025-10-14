Антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара

13 октября пресс-служба краснодарского УФАС сообщила , что ведомство выявило картельный сговор на торгах по планировке ландшафта городских зеленых зон и общественных пространств. В связи с этим в отношении ООО «Зеленый Город» и ООО «Кубаньэнергостройремонт» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ФАС отметили, что компании «синхронизировали поведение на торгах», а также «имитировали конкуренцию». В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

ООО «Зеленый город» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре (директор — Эдуард Бешкок). Компания постоянно получает контракты от администраций города и края. Однако, по данным «Лист Орг», в ней работают только два человека. Всего региональные чиновники заключили с ней 20 контрактов на 663,5 млн рублей.



В 2021 году прокуратура выявила нарушения при благоустройстве «Бульвара Мариинского» в Краснодаре (цена контракта 54,8 млн рублей). А в 2023 году — при благоустройстве общественной территории «Чистые пруды» в Лабинске (цена контракта — 129,4 млн рублей). В обоих случаях ведомство нашло отставание от графика.

В 2025 году с компанией заключили контракт на 50 млн рублей на работы по компенсационному озеленению в Краснодаре.

Компанию ООО «Кубаньэнергостройремонт» также учредили в Краснодаре в 2019 году. Директором является Светлана Мамий. В 2024 году фирма показала ФНС убытки в 133,7 млн рублей. Но это не помешало ей получить 16 контрактов на 1,58 млрд рублей.

Компания известна строительством приюта для животных в поселке Березовом. По проекту, работы должны были завершить еще в конце июля 2024 года, а сдали 15 октября 2024 года. Открыли его в мае 2025 года.

Эта же организация занимается реконструкцией сквера имени Чепеги на ЮМР. Мэр Краснодара Евгений Наумов обещал, что при работах все насаждения останутся целыми. Но подрядчик вырубил деревья.

Напомним, что этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова. Также продолжается массовая вырубка насаждений на Всесвятском кладбище. Помимо этого, летом на улице Авиагородок собирались срубить 80-летние вязы.



Отметим, что в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. Эксперты считают, что это связано с уменьшением растительности в городе — площадь зеленых насаждений сократилась на 21%.