Краснодарские мужчины тратят на первом свидании 1100 рублей. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране

Среди жителей регионов России краснодарцы меньше всего готовы потратить на первом свидании. В лидерах мужчины из Москвы и Новосибирска

9 октября издание «Лента.ру» опубликовало данные исследования приложения для знакомств Kiss о том, сколько денег тратят мужчины на первое свидание в разных регионах России.

По данным анализа, в среднем мужчины тратят на первой встрече около 2500 рублей. Самыми скупыми мужчинами оказались краснодарцы — они готовы отдать 1100 рублей. Чуть выше в рейтинге расположились екатеринбуржцы и красноярцы — они тратят 1400 и 1900 рублей соответственно.