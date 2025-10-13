Краснодарские мужчины тратят на первом свидании 1100 рублей. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране
Среди жителей регионов России краснодарцы меньше всего готовы потратить на первом свидании. В лидерах мужчины из Москвы и Новосибирска
9 октября издание «Лента.ру» опубликовало данные исследования приложения для знакомств Kiss о том, сколько денег тратят мужчины на первое свидание в разных регионах России.
По данным анализа, в среднем мужчины тратят на первой встрече около 2500 рублей. Самыми скупыми мужчинами оказались краснодарцы — они готовы отдать 1100 рублей. Чуть выше в рейтинге расположились екатеринбуржцы и красноярцы — они тратят 1400 и 1900 рублей соответственно.
Жители Ростова-на-Дону готовы отдать в два раза больше, чем краснодарцы — 2200 рублей. Самые щедрые мужчины — в Новосибирске и Москве. Они тратят в среднем 3500 рублей.
В Казани сумма составила 3200 рублей, в Самаре — 2900 рублей, в Санкт-Петербурге — 2700 рублей, в Нижнем Новгороде — 2500 рублей.
