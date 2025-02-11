В России подорожали свидания. Во сколько обойдется «романтик» в Краснодаре и Ростове-на-Дону?

Средняя стоимость свидания в городах России выросла на 9,4%

По данным аналитиков, за год (с февраля 2024 года по февраль 2025-го) средний чек свидания вырос на 9,4%. При этом россияне смогут позволить себе на одно свидание в месяц больше. Это связано с ростом зарплат, за год они выросли на 18%.

6 февраля сервис 2ГИС сообщил, что обновил индекс свидания. Специалисты рассчитали, сколько денег нужно на романтический вечер в 26 крупных городах России.

В расчете эксперты учитывали минимальный набор трат — букет цветов из семи роз и романтический ужин в ресторане. Так, дороже всего свидание обходится жителям Москвы (6 тыс. 990 рублей), следом идут Владивосток (6 тыс. 85 рублей) и Тольятти (6 тыс. 6 рублей).

Дешевле всего организовать вечер в Махачкале (4 тыс. 396 рублей), Ульяновске (4 тыс. 727 рублей) и Перми (4 тыс. 827 рублей).

В Краснодаре и Ростове-на-Дону романтическая встреча обойдется в 5 тыс. 574 рублей.