Ресторан, парк, театр. Жительницы Краснодара назвали лучшие места для первого свидания

Краснодарки оценивают, куда их зовут на первые свидания, чтобы понять интересы партнера, его культурное развитие и серьезность намерений. Половина мужчин об этом даже не задумывается

Российский дейтинг-сервис Mamba назвал лучшие места для первого свидания по результатам опроса краснодарских девушек. Жительницы кубанской столицы проголосовали за ресторан (70%), парк (61%), театр (52%), музей (42%) и тематическую экскурсию (25%). Каждая пятая девушка может отказаться от свидания, если место встречи ей не понравится.

По их мнению, перечисленные локации наглядно говорят о серьезности намерений партнера (24%), уровне его дохода (14%) и умственных способностях (13%). Кроме того, 45% женщин надеются, что выбранное место сподвигнет поделиться сферой своих интересов, а 23% — выяснить уровень культурного развития. Примечательно, что 54% опрошенных мужчин даже не задумываются о таких подтекстах, когда приглашают девушку на рандеву.

33% опрошенных краснодарских девушек получают приглашения на свидание раз в неделю, а 10% из них признались, что такие сообщения приходят им практически ежедневно. В 87% случаев инициативу проявляют мужчины, но 17% заявили, что им приходится звать молодых людей на встречу самостоятельно.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года.