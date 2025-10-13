В Краснодаре в озера на Дмитриевской Дамбе выпустят рыб. Как принять участие?

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Очистка и зарыбление Карасунов»
В Краснодаре состоится субботник возле Покровских озер. После уборки участники выпустят рыб (0+)

Телеграм-канал «Очистка и зарыбление Карасунов» анонсировал на 18 октября субботник. Участники очистят берега Покровских озер, а также собирать плавающий мусор с воды. 

По данным сообщества, сейчас в водоеме низкий уровень воды. Весь мусор, который ранее было не видно, всплыл на поверхность — он вредит экосистеме и жителям озера. 

В конце субботника дети-волонтеры выпустят в водоем несколько тысяч мальков белого амура и толстолобика — для этого необходимо взять маленькие ведерки. 

Участникам бесплатно выдадут необходимый инвентарь и воду. Также на площадке будут горячий чай и печенье. Организаторы посоветовали участникам надеть резиновые сапоги. 

Субботник состоится 18 октября в 10:00 по улице Дмитриевская дамба, 10. Участие бесплатное. Из-за непогоды субботник могут перенести на другой день. Следите за новостями в телеграм-канале волонтеров.

Как писали Юга.ру, в марте жители Краснодара обратили внимание на то, что «неизвестное вещество» окрасило затон Старица в розовый цвет. По словам ученых, цвет связан с размножением пигментированных микроорганизмов. 

