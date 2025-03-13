Жители Краснодара обратили внимание на то, что «неизвестное вещество» окрасило водоем в розовый цвет
Краснодарцы жалуются на загрязнение водоемов. Одним из них заинтересовался глава СК Бастрыкин
12 марта телеграм-канал KRD_eXplorer опубликовал видео из Краснодара, на которых водоем окрашен в розовый цвет. Автор добавил, что от воды исходит неприятный запах.
Судя по карте, указанный водоем — затон Старица между улицами Фурманова и Воронежской в микрорайоне Дубинка. Местные жители считают, что в затон сбросили неизвестное вещество.
Мусор на пляжах Сочи стал монстром:
Ранее краснодарцы пожаловались на нарушение природоохранного законодательства в Пашковском микрорайоне города. По их словам, неизвестные длительное время сливают канализационные отходы в озеро. Загрязнение воды привело к гибели всей флоры и фауны. 12 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию и наказать виновных.
13 марта Юга.ру сфотографировали розовый затон, на который обратил внимание эко-активист. По наблюдениям редакции, водоем регулярно окрашивается в подобный цвет уже несколько лет.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть.