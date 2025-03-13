Жители Краснодара обратили внимание на то, что «неизвестное вещество» окрасило водоем в розовый цвет

Краснодарцы жалуются на загрязнение водоемов. Одним из них заинтересовался глава СК Бастрыкин

12 марта телеграм-канал KRD_eXplorer опубликовал видео из Краснодара, на которых водоем окрашен в розовый цвет. Автор добавил, что от воды исходит неприятный запах.

Судя по карте, указанный водоем — затон Старица между улицами Фурманова и Воронежской в микрорайоне Дубинка. Местные жители считают, что в затон сбросили неизвестное вещество.