Химия или природное явление? Краснодарский ученый объяснил, почему водоем окрасился в розовый цвет
Ученые КубГУ взяли пробы воды в «розовом озере». Они выдвинули версию, почему краснодарский водоем изменил цвет
21 марта научный сотрудник Кубанского государственного университета (КубГУ) сообщил, что получены первые результаты проб воды в озере Старица. Ранее водоем окрасился в розовый цвет.
Доцент кафедры генетики, микробиологии и биохимии Никита Волченко рассказал, что это явление нетипично для городского водоема, хотя такие случаи уже были на Кубани и в Крыму.
По словам ученого, это происходит не из-за выбросов химикатов, а связано с размножением пинментированых микроорганизмов.
«Мы работаем с пробами из покрасневшего озера и, судя по первичным полученным данным, вода имеет такой цвет не из-за химического красителя, а по причине присутствия большого количества пигментированных микроорганизмов», — рассказал Волченко.
В Анапе газон покрасили зеленой краской:
Напомним, затон Старица между улицами Фурманова и Воронежской в микрорайоне Дубинка в очередной раз окрасился в розовый цвет. Местные жители считают, что в водоем сбросили неизвестное вещество. 12 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию и наказать виновных.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске может сойти «мусорный оползень». Полигон горит больше недели.