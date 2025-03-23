Химия или природное явление? Краснодарский ученый объяснил, почему водоем окрасился в розовый цвет

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ученые КубГУ взяли пробы воды в «розовом озере». Они выдвинули версию, почему краснодарский водоем изменил цвет

21 марта научный сотрудник Кубанского государственного университета (КубГУ) сообщил, что получены первые результаты проб воды в озере Старица. Ранее водоем окрасился в розовый цвет.

Доцент кафедры генетики, микробиологии и биохимии Никита Волченко рассказал, что это явление нетипично для городского водоема, хотя такие случаи уже были на Кубани и в Крыму.

По словам ученого, это происходит не из-за выбросов химикатов, а связано с размножением пинментированых микроорганизмов. 

«Мы работаем с пробами из покрасневшего озера и, судя по первичным полученным данным, вода имеет такой цвет не из-за химического красителя, а по причине присутствия большого количества пигментированных микроорганизмов», — рассказал Волченко.

В Анапе газон покрасили зеленой краской:

Напомним, затон Старица между улицами Фурманова и Воронежской в микрорайоне Дубинка в очередной раз окрасился в розовый цвет. Местные жители считают, что в водоем сбросили неизвестное вещество. 12 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию и наказать виновных.

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