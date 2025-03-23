Химия или природное явление? Краснодарский ученый объяснил, почему водоем окрасился в розовый цвет

Ученые КубГУ взяли пробы воды в «розовом озере». Они выдвинули версию, почему краснодарский водоем изменил цвет

21 марта научный сотрудник Кубанского государственного университета (КубГУ) сообщил, что получены первые результаты проб воды в озере Старица. Ранее водоем окрасился в розовый цвет.

Доцент кафедры генетики, микробиологии и биохимии Никита Волченко рассказал, что это явление нетипично для городского водоема, хотя такие случаи уже были на Кубани и в Крыму.

По словам ученого, это происходит не из-за выбросов химикатов, а связано с размножением пинментированых микроорганизмов.

«Мы работаем с пробами из покрасневшего озера и, судя по первичным полученным данным, вода имеет такой цвет не из-за химического красителя, а по причине присутствия большого количества пигментированных микроорганизмов», — рассказал Волченко.