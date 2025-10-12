В Туапсинском районе ливнем размыло переправу

Переправа в селе Молдовановка, 12 октября 2025 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сергея Бойко, t.me/glavatuapseregion

В селе Молдовановка Туапсинского района 12 октября сильный дождь частично разрушил переправу через реку Шапсухо

Сильный дождь размыл переправу через реку Шапсухо в поселке Молдовановка Туапсинского района — об этом 12 октября в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Бойко. По словам чиновника, «техника уже работает на месте». Движение через переправу обещают восстановить «в ближайшие часы».

Дожди будут идти в Туапсинском районе до конца понедельника, 13 октября. Сергей Бойко утверждает, что «ситуация находится под контролем».