В Туапсинском районе нашли самый дорогой в мире гриб

«Мы проводили отбор трюфелей в Краснодарском крае вблизи села Молдовановка в сосновом лесу», — рассказывает Екатерина Малыгина , старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной нейрофизиологии научно-исследовательской части ИГУ. — «Отобрали два вида трюфелей — черный и белый, <...> вернувшись в Иркутск, начали проводить молекулярную идентификацию собранных плодовых тел <...> и увидели, что [один из них] это Tuber magnatum — белый итальянский трюфель».

Ранее считалось, что Tuber magnatum произрастает только на севере Италии, юго-востоке Франции, в Швейцарии, Хорватии, Словении, Венгрии, Сербии и Греции. В 2017 году дикорастущий белый итальянский трюфель был также обнаружен в Таиланде. Похоже, теперь ареал обитания этого гриба расширился еще немного.

Белый итальянский трюфель считается деликатесом, в пищу его употребляют преимущественно в сыром виде. Цена этого продукта за килограмм колеблется в пределах от 2000 до 6000 евро (от 187 800 до 563 400 рублей по курсу на 12 октября 2025 года). Сезон сбора трюфеля — с середины сентября до конца января.