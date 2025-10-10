Кавказский заповедник просит туристов не ходить в горы из-за бушующего циклона «Барбара»

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Сочи Онлайн»
    © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Сочи Онлайн»

Туристам порекомендовали воздержаться от походов в горы Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии из-за непогоды

10 октября пресс-служба Кавказского заповедника имени Шапошникова порекомендовала туристам отказаться от походов в горы из-за бушующего на юге России циклона «Барбара» с сильным дождем и ветром. Речь идет о территориях Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии. 

Сотрудники заповедника отметили, что в горах на высоте свыше 1800 метров дождь превращается в снег, а на высоте 2000 метров уже сформировался снежный покров. Так, например, на Курорте Красная Поляна 10 октября зафиксировали первый в текущем сезоне снегопад.

Покоряем вершины:

При этом, если пропуск на маршрут уже оформлен, дату похода можно перенести. Для этого необходимо обратиться в отдел туризма заповедника по телефону 8 (988) 150-01-02 или отправить письмо на электронную почту 1500102@mail.ru.

Сотрудники подчеркнули, что по прогнозам циклон уйдет 12 октября, и тогда туристы смогут подняться в горы.

Как писали Юга.ру, туристам из-за непогоды 10 и 11 октября в аэропорт Сочи рекомендуют добираться на электричках.

Адыгея горы Заповедники Курорты и туризм Погода Сочи

Новости

Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино
Жители Краснодара оставили у стены Цоя цветы и игрушки. С чем это связано?
Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре
Снег в горах, сильный дождь и ветер. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
«Город погружен во тьму». Жители Горячего Ключа жалуются на отсутствие освещения на улицах и бездействие служб
Прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте