Кавказский заповедник просит туристов не ходить в горы из-за бушующего циклона «Барбара»

Туристам порекомендовали воздержаться от походов в горы Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии из-за непогоды

10 октября пресс-служба Кавказского заповедника имени Шапошникова порекомендовала туристам отказаться от походов в горы из-за бушующего на юге России циклона «Барбара» с сильным дождем и ветром. Речь идет о территориях Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии.

Сотрудники заповедника отметили, что в горах на высоте свыше 1800 метров дождь превращается в снег, а на высоте 2000 метров уже сформировался снежный покров. Так, например, на Курорте Красная Поляна 10 октября зафиксировали первый в текущем сезоне снегопад.