Кавказский заповедник просит туристов не ходить в горы из-за бушующего циклона «Барбара»
Туристам порекомендовали воздержаться от походов в горы Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии из-за непогоды
10 октября пресс-служба Кавказского заповедника имени Шапошникова порекомендовала туристам отказаться от походов в горы из-за бушующего на юге России циклона «Барбара» с сильным дождем и ветром. Речь идет о территориях Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии.
Сотрудники заповедника отметили, что в горах на высоте свыше 1800 метров дождь превращается в снег, а на высоте 2000 метров уже сформировался снежный покров. Так, например, на Курорте Красная Поляна 10 октября зафиксировали первый в текущем сезоне снегопад.
Покоряем вершины:
При этом, если пропуск на маршрут уже оформлен, дату похода можно перенести. Для этого необходимо обратиться в отдел туризма заповедника по телефону 8 (988) 150-01-02 или отправить письмо на электронную почту 1500102@mail.ru.
Сотрудники подчеркнули, что по прогнозам циклон уйдет 12 октября, и тогда туристы смогут подняться в горы.
Как писали Юга.ру, туристам из-за непогоды 10 и 11 октября в аэропорт Сочи рекомендуют добираться на электричках.