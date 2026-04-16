«Другая точка сборки». В Краснодаре пройдет выставка Сергея Полупанова

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 16 апреля открытие персональной экспозиции Сергея Полупанова «Другая точка сборки». Художник представит серию из 20 живописных произведений, связанных темой интерпретации мифологических образов через призму современного искусства.

Сергей Полупанов — российский художник, чья профессиональная биография отмечена членством в нескольких значимых творческих объединениях. С 2008 по 2023 год он был участником Союза художников России. С 2023-го входит в состав Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

Образование Сергей Полупанов получил в Армавирской иконописной школе, которую окончил с отличием. За время своей творческой карьеры принял участие более чем в 50 выставочных проектах. Его работы экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, а также других городах России.

Кроме того, Сергей Полупанов является лауреатом IV Биеннале современного искусства, проходившей в Новороссийске. Там он занял второе место в номинации «Графика».

Выставка «Другая точка сборки» будет работать до 26 апреля на улице Фрунзе, 37 (галерея «Особнякъ»).