«Другая точка сборки». В Краснодаре пройдет выставка Сергея Полупанова

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

В Краснодаре художник Сергей Полупанов представит серию живописных произведений (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 16 апреля открытие персональной экспозиции Сергея Полупанова «Другая точка сборки». Художник представит серию из 20 живописных произведений, связанных темой интерпретации мифологических образов через призму современного искусства.

Выставка стала продолжением проектов «Точка бифуркации» и «Точка сборки».

Сергей Полупанов — российский художник, чья профессиональная биография отмечена членством в нескольких значимых творческих объединениях. С 2008 по 2023 год он был участником Союза художников России. С 2023-го входит в состав Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

Образование Сергей Полупанов получил в Армавирской иконописной школе, которую окончил с отличием. За время своей творческой карьеры принял участие более чем в 50 выставочных проектах. Его работы экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, а также других городах России.

Кроме того, Сергей Полупанов является лауреатом IV Биеннале современного искусства, проходившей в Новороссийске. Там он занял второе место в номинации «Графика».

Выставка «Другая точка сборки» будет работать до 26 апреля на улице Фрунзе, 37 (галерея «Особнякъ»).

Как писали Юга.ру, в фойе «Одного театра» до конца апреля открыта бесплатная выставка живописи и графики Владимира Мигачева.

Новости

В реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна
Заморозки до –4 °С и риск гибели урожая. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Сочи неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Его ищет полиция
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
94 школы, 380 детских садов и даже метро. Что можно было бы построить в Краснодарском крае на изъятые у чиновников миллиарды
Ночная атака дронов на Кубань: двое детей погибли, обломки упали на жилые дома и предприятия

Лента новостей

Паром из Краснодара в Адыгею
Вчера, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале
Вчера, 12:32
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале
С чем это связано?
В Краснодаре пройдет «Библионочь»
Вчера, 14:49
В Краснодаре пройдет «Библионочь»
Узнали программу бесплатных событий

