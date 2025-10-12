Глава Крымского района пытался бежать от следствия с 12 килограммами золота

11 октября полиция задержала в Краснодарском крае главу Крымского района Сергея Леся, который пытался скрыться с большим количеством валюты и драгметаллов

Вскоре стали известны детали задержания. Как сообщает KubMash, Сергей Лесь пытался выехать из Краснодарского края на микроавтобусе, везя с собой валюту на сумму примерно 105 миллионов рублей, а также семь коробок с нераспечатанными айфонами новой модели и около 12 килограмм золота, замаскированного под железнодорожные костыли.

Напомним, что межрайонная прокуратура Краснодарского края еще 26 сентября направила в суд Геленджика иск, в котором с Сергея Леся и еще 11 ответчиков потребовали взыскать «имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы».

Уголовное дело в отношении Леся, по информации портала 93.ru, было открыто вечером 10 октября. Чиновника подозревают в «организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия» (часть 3 статьи 285 УК РФ). Максимальное наказание по такому обвинению ‒ 10 лет лишения свободы.

«Газета.RU» утверждает, что следствие будет разбираться, насколько законно глава Крымского района переоформил на своих родственников и знакомых 109 государственных участков суммарной стоимостью свыше 2 миллиардов рублей.

Стоит также отметить, что 30 сентября уголовное дело возбудили против начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Елены Самыгиной ‒ по данным ТАСС, ее обвиняют в том, что она организовала продажу муниципального земельного участка по сильно заниженной стоимости, 5976 рублей при рыночной стоимости более 6,5 миллионов рублей.

Сергей Лесь занимает поста главы Крымского района более восьми лет, с 9 июня 2017 года.

ДОПОЛНЕНО: в качестве меры пресечения Сергея Леся отправили в СИЗО на 49 дней.