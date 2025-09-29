Прокуратура хочет взыскать с главы Крымского района имущество на 2 млрд рублей

Прокуратура подозревает главу Крымского района в присвоении земель на 2 млрд рублей

29 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что межрайонная прокуратура направила в суд Геленджика иск к главе Крымского района Сергею Лесю. Согласно картотеке, в списке ответчиков сам чиновник, Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь, семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко и другие.

Истцами также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство. Предварительное заседание назначено на 16 октября.

По данным издания, прокуратура хочет взыскать с Сергея Леся имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Ведомство считает, что чиновник нарушил антикоррупционный закон.

По данным источника Kub Mash, имущество — это 109 земельных участков общей стоимсотью 2 млрд рублей. На них построили здания, которые сдаются в аренду под торговые и офисные центры, кафе и рестораны.

Как писали Юга.ру, Генпрокуратура требует изъять недвижимость у судьи Момотова. Его обвиняют в краже 100 млн рублей из бюджета Краснодара, совладении отелями Marton и связях с ОПГ.

