Прокуратура хочет взыскать с главы Крымского района имущество на 2 млрд рублей

Прокуратура подозревает главу Крымского района в присвоении земель на 2 млрд рублей

29 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что межрайонная прокуратура направила в суд Геленджика иск к главе Крымского района Сергею Лесю. Согласно картотеке, в списке ответчиков сам чиновник, Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь, семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко и другие.

Истцами также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство. Предварительное заседание назначено на 16 октября.