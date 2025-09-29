Прокуратура хочет взыскать с главы Крымского района имущество на 2 млрд рублей
29 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что межрайонная прокуратура направила в суд Геленджика иск к главе Крымского района Сергею Лесю. Согласно картотеке, в списке ответчиков сам чиновник, Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь, семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко и другие.
Истцами также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство. Предварительное заседание назначено на 16 октября.
По данным издания, прокуратура хочет взыскать с Сергея Леся имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Ведомство считает, что чиновник нарушил антикоррупционный закон.
По данным источника Kub Mash, имущество — это 109 земельных участков общей стоимсотью 2 млрд рублей. На них построили здания, которые сдаются в аренду под торговые и офисные центры, кафе и рестораны.
