Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка назначили штраф в 45 тыс. рублей и лишили водительских прав

9 октября «Известиям» сообщили в суде, что дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии Феррер, которая на автомобиле врезалась в частный дом под Таганрогом, назначили штраф в 45 тыс. рублей и лишили водительских прав на год и восемь месяцев.

Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции:

Напомним, что данный инцидент произошел в конце сентября в селе Роствской области. Девушка была за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S и врезалась в частный дом, разрушив стену и оказавшись внутри здания. Хозяева не пострадали, но остались без фасада, света и газа.

В салоне автомобиля находился мужчина, который представился сыном прокурора Таганрога и угрожал владельцу разрушенного дома и полицейским своим отцом, если у пары возникнут проблемы. Также на место приехала жена криминального авторитета Цапка, пыталась замять дело и пообещала хозяину оплатить ущерб. Однако потом пропала и не вышла связь.

Анастасия — дочь Сергея Цапка, приговоренного к пожизненному сроку за многочисленные убийства в станице Кущевской Краснодарского края. Мужчина умер 7 июля 2014 года в СИЗО. Причиной смерти главаря ОПГ стали инсульт и острая сердечная недостаточность.

Как писали Юга.ру, Генпрокуратура требует изъять недвижимость у судьи Момотова. Его обвиняют в краже 100 млн рублей из бюджета Краснодара и связях с ОПГ.

Аварии Автомобили ДТП Правосудие Ростовская область Суд

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha
Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом
Индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей
«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем
В Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности
Правительство РФ не будет менять условия для самозанятых до 2028 года

Лента новостей

Реклама на сайте