Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка назначили штраф в 45 тыс. рублей и лишили водительских прав

9 октября «Известиям» сообщили в суде, что дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии Феррер, которая на автомобиле врезалась в частный дом под Таганрогом, назначили штраф в 45 тыс. рублей и лишили водительских прав на год и восемь месяцев.

Напомним, что данный инцидент произошел в конце сентября в селе Роствской области. Девушка была за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S и врезалась в частный дом, разрушив стену и оказавшись внутри здания. Хозяева не пострадали, но остались без фасада, света и газа.



В салоне автомобиля находился мужчина, который представился сыном прокурора Таганрога и угрожал владельцу разрушенного дома и полицейским своим отцом, если у пары возникнут проблемы. Также на место приехала жена криминального авторитета Цапка, пыталась замять дело и пообещала хозяину оплатить ущерб. Однако потом пропала и не вышла связь.

Анастасия — дочь Сергея Цапка, приговоренного к пожизненному сроку за многочисленные убийства в станице Кущевской Краснодарского края. Мужчина умер 7 июля 2014 года в СИЗО. Причиной смерти главаря ОПГ стали инсульт и острая сердечная недостаточность.